La fin est annoncée entre l’OM et De Zerbi ? Le prix de la «rupture» dévoilé sur la Chaîne L’ÉQUIPE

Roberto De Zerbi est « l’entraîneur idéal » pour l’OM. C’est le constat qu’a dressé Medhi Benatia à diverses reprises ces derniers temps. Néanmoins, au vu du climat actuel dans la cité phocéenne et plus particulièrement à la Commanderie, il semblerait que le technicien italien ne soit plus vraiment en odeur de sainteté. Si bien qu’on se rapprocherait dangereusement d’une « rupture » assez coûteuse pour l’Olympique de Marseille...

On prend les mêmes et on recommence. A l’Olympique de Marseille, la crise est de retour. En ce début d’année 2026, comme Roberto De Zerbi l’a lui-même reconnu en conférence de presse, ce sont les « montagnes russes » au club phocéen. Une déroute au Vélodrome face à Nantes pour entamer l’année (2-0) avant de sortir une grosse prestation contre le PSG au Trophée des champions (2-2 puis 1-4 aux tirs au but). Après quoi, l’OM a coulé en Ligue des champions contre Liverpool et le Club Brugge (0-3 à chaque fois), engendrant l’élimination de l’équipe de Roberto De Zerbi de la compétition dès la saison régulière. Au milieu de cela, des succès contre le RC Lens (3-1) en Ligue 1 et contre le Stade Rennais en Coupe de France (3-0).

De Zerbi et l'OM : est-ce fini ?



🗣️@Gio_Castaldi : « De Zerbi et ses adjoints sont liés au club jusqu'en 2027. Cela coûterait entre 20 et 25 millions d'euros d'indemnités de licenciement. » 💰#EDS pic.twitter.com/uJypiUjGzv — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 9, 2026

Le «problème» De Zerbi à l’OM ? Cependant, pour ce qui était un rendez-vous à ne pas manquer dimanche dernier au Parc des princes, l’Olympique de Marseille s’est totalement raté sur la pelouse de son rival historique en concédant la plus lourde défaite de son histoire contre le PSG (5-0). Une fois de plus, De Zerbi a déclaré en conférence de presse ne pas comprendre ses joueurs et ne pas savoir à quoi s’attendre au moment de débuter les matchs. Au sein même du vestiaire, les relations avec l’entraîneur se seraient distendues selon L’Equipe. Dans son édition du jour, le quotidien sportif assure après avoir pris la température auprès de certains joueurs de l’OM que le « problème » ne serait autre que l’entraîneur lui-même qui n’a pas remis en place le 4-2-3-1 face au PSG, a changé Mason Greenwood de poste tout en punissant certains joueurs comme Geronimo Rulli, mais pas d’autres.