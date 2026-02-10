C’en est trop pour De Zerbi  : La «trahison» de trop à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi vit des moments délicats à l’Olympique de Marseille dernièrement. Que ce soit l’élimination cruelle au vu du scénario en phase de saison régulière de Ligue des champions ou bien la correction infligée par le PSG au Parc des princes dimanche, rien ne va plus à l’OM. D’autant plus que la pilule ne passerait pas vraiment chez De Zerbi…

C’est la même rengaine depuis plusieurs semaines à présent. Certes, l’OM est parvenu à signer quelques belles prestations contre le PSG au Trophée des champions (2-2 puis 1-4 aux tirs au but) ou bien contre le RC Lens en Ligue 1 (3-1) ainsi qu’en 1/8ème de finale de Coupe de France face au Stade Rennais (3-0). Néanmoins, quelques sorties de route importantes sont à signaler et font très mal à l’Olympique de Marseille pour les objectifs du club. A commencer par le revers historique contre le Club Brugge en Ligue des champions (0-3) et même son de cloche contre le Paris Saint-Germain dimanche en championnat (0-5).

💥Crise à l'OM, les dernières infos de @flogermain : "De Zerbi réfléchit. Il veut savoir s'il est définitivement le problème. Il ne faut pas exclure qu'il y ait une décision de prise dans la semaine. Il se sent vexé et trahi par ses joueurs, mais il est soutenu par sa direction" pic.twitter.com/PVKnyBlTrC — After Foot RMC (@AfterRMC) February 9, 2026

«Il n’est pas à exclure qu’il y ait une décision de prise dans la semaine» Cela fait quelque temps que Roberto De Zerbi constate en conférence de presse que ses joueurs le lâchent par moments à certains matchs au niveau de leur implication. Après la débâcle au Parc des princes, l’entraîneur de l’OM a remis une pièce dans la machine. Toutefois, il se pourrait que cette fois-ci, les conséquences soient tout autre d’après Florent Germain. « Il est quand même allé à la Commanderie. Il y a eu une petite séance avec les remplaçants, il a pris ses distances. Ce qu’il fait souvent les lendemains de défaites. Il réfléchit pour savoir s’il est définitivement le problème. Il n’est pas à exclure qu’il y ait une décision de prise dans la semaine. On n’a pas encore pu décrypter ses propos lors de sa rencontre avec Medhi Benatia et Pablo Longoria ».