Les joueurs de l’OM espionnés, ces révélations qui en disent long sur le malaise à Marseille

L’humiliation sur la pelouse du Paris Saint-Germain plonge de nouveau l’Olympique de Marseille dans la crise. Dans le vestiaire, le discours de Roberto De Zerbi aurait de plus en plus de mal à passer, et les joueurs seraient également agacés par une position plus globale de la direction à leur égard...

L’OM vit un cauchemar en ce début d’année civile. Après les claques en Ligue des champions face à Liverpool (0-3) et Bruges (0-3), les privant d’une qualification pour les barrages, les joueurs de Roberto De Zerbi ont sombré dimanche soir sur la pelouse du PSG (0-5). « Je ne suis pas découragé, je suis triste. On ne doit pas jouer de cette manière, ni perdre de cette manière contre le PSG », confiait après la rencontre l’entraîneur italien, regrettant le manque de continuité : « Avant le coup d'envoi, je ne sais toujours pas quelle équipe je vais voir. Comme après Bruges, on va devoir demander pardon... Si j'avais la solution pour trouver cette régularité, je ne m'en priverais pas. C'est la première fois de ma carrière que j'ai sous mes ordres une équipe qui fait à ce point les montagnes russes. »

L’ambiance à l’OM n’est pas au beau fixe Alors que la question de l'avenir de Roberto De Zerbi s’était posée après le naufrage en Belgique, le sujet revient sur la table au lendemain de la déroute sur la pelouse du PSG, d’autant qu’à Marseille, l’ambiance se serait dégradée au fil du temps, révèle L’Équipe dans ses colonnes du jour. La faute, notamment, à certains choix de Roberto De Zerbi jugés incompris, mais aussi plus globalement à la politique de l’OM perçue comme envahissante par les joueurs. Leurs habitudes quotidiennes seraient minutieusement scrutées, qu'il s'agisse de leurs horaires d'arrivée et de départ, de la durée de leurs étirements ou encore des menus à la cantine.