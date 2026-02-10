Dugarry : L’affaire de bagarre à l’OM qu’il n’a toujours pas digéré !

L’Olympique de Marseille est toujours en crise après la lourde défaite sur la pelouse du Paris SG. Présent au micro de RMC en début de semaine, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots en évoquant la situation difficile traversée par le club, revenant notamment sur la fameuse bagarre qui avait secoué la cité phocéenne il y a quelques mois…
Alors qu’ils avaient encore du mal à se remettre de la défaite contre Bruges (0-3) en Ligue des champions, les joueurs de l’OM doivent désormais digérer la claque reçue lors du Classique de la Ligue 1 face au PSG (0-5) dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes. Aucun membre du club n’échappe aujourd’hui aux critiques, Christophe Dugarry reprochant notamment à l’OM la décision prise à la fin de l’été concernant Adrien Rabiot, poussé vers la sortie après une altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe.
« Fallait virer les mecs qui n’ont pas voulu se battre »
« On n'oublie pas l’histoire de Rabiot aussi. Apparemment, il a trop de caractère, il s’est battu. Mais c’est des mecs comme ça qu’il t’aurait fallu ! Fallait virer les mecs qui n’ont pas voulu se battre plutôt (rires) », souligne le champion du monde 1998, qui en a également remis une couche concernant Roberto De Zerbi, encore dépité après la défaite à Paris.
« Ça fait 18 mois que tu es là, et tu ne comprends pas »
« Tout le discours est totalement à l’envers de ce que l’on voit et de ce que l’on constate. Et De Zerbi qui nous explique qu’il ne comprend pas ce qu’il se passe… Mais qu’est-ce qu’il ne comprend pas ? Tu es un entraîneur surcoté et tes joueurs sont surcotés également ! Ces joueurs qu’on pensait qu’il pourrait les faire progresser, et bien non ! Ils les noient ! Ils sont limités, et avec toi, ils sont encore moins bons ! Lui il est là, il ne comprend pas. Ça fait 18 mois que tu es là, et tu ne comprends pas. C’est des explications en bois qui n’ont aucun sens, ni queue ni tête, mais arrête un peu », a lâché Christophe Dugarry au micro de RMC.