PSG - Transfert à 40M€ : «C’est une blague», Dugarry a poussé un coup de gueule (qui a mal vieilli)

Si le PSG en a fini avec les folies sur le mercato, le club de la capitale continue toutefois de dépenser des millions d'euros pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Aux manettes de ce recrutement, Luis Campos voit ses choix faire l'objet de critiques à certains moments. Des oppositions qui n'ont ensuite pas été justifiées comme ça avait pu être le cas pour Christophe Dugarry.
La saison dernière, le PSG s'est imposé comme la meilleure équipe en Europe, remportant notamment la Ligue des Champions. Sans véritable grande star, Luis Enrique s'est appuyé sur une force collective et ça a fonctionné. Il faut dire que l'entraîneur du PSG avait un beau matériel à disposition, notamment dans le secteur offensif avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos ou encore Bradley Barcola.
Barcola s'est imposé au PSG !
C'est en 2023 que Bradley Barcola a posé ses valises au PSG, recruté alors pour 40M€ en provenance de l'OL. Le club de la capitale avait décidé de miser sur le Français et cet investissement a jusqu'ici été bon. En effet, le Parisien s'est trouvé une place de choix dans la rotation de Luis Enrique. Barcola sait également se montrer décisif pour le PSG, lui qui totalise 7 buts et 2 passes décisives après 17 matchs de Ligue 1.
« 40 M€, c’est une blague ! »
Bradley Barcola a donc trouvé sa place au PSG, où il alterne toutefois le bon et le moins bon. Mais voilà qu'au moment de son arrivée en provenance de l'OL, ils étaient nombreux à ne pas croire en lui. C'était notamment le cas de Christophe Dugarry qui balançait en 2023 au micro de RMC : « Ils l’ont vu jouer Barcola ? Avec Ekitike, ils n’ont pas compris ? 40 M€, c’est une blague ! Remplaçant d’Ousmane Dembélé ? Mais pour être rien du tout ! C’est trop tôt. Il y a des étapes dans une carrière. Tout est une question de moment dans la vie. (...) Hormis les dirigeants du PSG, qui trouve ça bien que Barcola aille au PSG ? Où as-tu entendu des gens dire : "c’est génial !" ? ». Finalement, c'est sur le terrain que Barcola a fait mentir ses détracteurs grâce à ses performances sous le maillot du PSG.