Transfert record : Un club de Ligue 1 trouve «un pigeon» sur le mercato, il dit «bravo»

Le dernier jour du mercato a réservé quelques folies cet hiver. Certains clubs n’ont pas hésité à dégainé des offres colossales afin de finaliser des ultimes deals avant que le marché ne ferme ses portes. Une équipe de Premier League n’a d’ailleurs pas manqué de régaler un pensionnaire de la Ligue 1. Et Christophe Dugarry s’est étonné du montant astronomique de ce transfert.

«C’est un foot qui perd la tête» Le Stade Rennais a en effet pu renflouer ses caisses avec le départ de Jérémy Jacquet à Liverpool. Les Reds ont déboursé un peu plus de 70M€ pour s’attacher les services du défenseur de 20 ans, faisant au passage de lui la plus grosse vente de l’histoire de Rennes. « Ce n’est pas faire offense au joueur de dire ce qui va suivre, parce que le gamin n’y est pour rien, on lui souhaite le meilleur, c’est un bon joueur... Bravo à Rennes. Ils arrivent à trouver un pigeon comme Liverpool, pour 70 millions d’euros. C’est... Qu’ils continuent tous ces Anglais à envoyer des dizaines de millions d’euros. C’est un foot qui perd la tête. Arrêtons d’essayer de faire croire que cela a une justification. Ça n’a aucune justification. Ce n’est pas parce que tu as de l’argent, des milliards de plus que les autres, que tu es obligé de faire n’importe quoi » a ainsi confié Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.