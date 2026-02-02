«Ridicule!» Dugarry dénonce le montant d’un transfert

Pierrick Levallet

En cette fin de mercato, les clubs n’ont pas hésité à sortir l’artillerie lourde pour finaliser certains transferts. Un club de Premier League a notamment lâché un gros chèque pour s’attacher les services d’un joueur prometteur de Ligue 1. Christophe Dugarry en a d’ailleurs profité pour dénoncer le montant de la transaction en direct sur RMC.

💶 "Il n'y est pour rien, mais c'est un foot qui perd la tête. Arrêtons de faire croire que l'argent justifie la folie. Le prix de ce transfert va lui mettre une pression terrible, le pauvre. C'est ridicule"



«C’est un foot qui perd la tête» Le club de Premier League a en effet offert 72M€ au Stade Rennais pour Jérémy Jacquet. Et le prix du transfert n’a pas manqué d’alerter Christophe Dugarry. « Ce n’est pas faire offense au joueur, franchement il n’y est pour rien le gamin, on lui souhaite le meilleur, c’est un bon joueur. Bravo à Rennes, qui arrive à trouver un pigeon comme Liverpool, 70M€ c’est incroyable. Ce n’est pas un foot à deux vitesses, c’est un foot qui perd la tête. Arrêtons d’essayer de faire croire que ça a une justification. Ça n’en a aucune » a d’abord pesté le champion du monde 1998 en direct de Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.