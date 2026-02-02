«On aurait rigolé» : Christophe Dugarry n’aurait jamais voulu de cet entraîneur, «c’est quoi ce guignol?»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultant récurrent sur RMC, Christophe Dugarry n’a pas sa langue dans sa poche et s’est imposé notamment grâce à ses analyses tranchantes. Un entraîneur en fait particulièrement les frais depuis quelques mois. Et c’est visiblement loin d’être terminé.

Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry s’est imposé comme l’un des principaux opposants à Roberto De Zerbi dont il est loin d’être le plus grand fan. Et compte tenu des résultats récents de l’OM, le champion du monde 1998 ne risque pas de changer d’avis. D’ailleurs Christophe Dugarry s’est projeté en tant que joueur et s’imagine évoluer sous les ordres de l’Italien. Et très clairement, il n’aurait pas apprécié.

Dugarry n’épargne pas De Zerbi « Comment aujourd’hui peut-on s’en prendre aux joueurs ? On a été joueurs punaise, rappelez-vous quand même ! Si sur les 30 derniers matchs l’entraîneur nous fait 30 compositions d’équipes différentes, au bout d’un moment tu n’as pas de repères, tu n’as pas d’organisation quand t’as le ballon, quand tu ne l’as pas… Ce que je veux dire c’est qu’à un moment ou un autre, c’est déjà difficile quand il y a onze joueurs titulaires, de comprendre une, deux ou trois organisations tactiques différentes », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme avant de poursuivre.