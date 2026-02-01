OM : Il conteste cette décision avec «un mec à 500 000€ par mois»

Axel Cornic

C’est une période extrêmement délicate à l’Olympique de Marseille, qui doit faire face à des nombreuses critiques après l’élimination catastrophique de la Ligue des Champions. La situation ne s’est pas arrangée avec le match nul en Ligue 1 contre le Paris FC (2-2) et désormais, certains cadres de l’équipe sont pris pour cible.

Rien ne va plus à Marseille. Le désastre de la Ligue des Champions a plongé la ville dans une véritable crise et tout le monde se demande désormais si l’OM de Roberto De Zerbi pourra s’en relever. Car les tensions se feraient de plus en plus nombreuses, ce qui n’augure rien de bon.

Tous aux abris Il y a eu les rumeurs sur une possible séparation entre De Zerbi et le club phocéen, au lendemain de la lourde défaite à Bruges. Mais au sein du club les choses se passeraient également un peu moins bien entre Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui semblaient pourtant formé le socle du nouveau projet de l’OM. Et évidemment, certains joueurs ne sont pas épargnés par les critiques, comme le capitaine Leonardo Balerdi qui est littéralement dézingué de partout depuis quelques jours.