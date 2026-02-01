OM : Il conteste cette décision avec «un mec à 500 000€ par mois»

C’est une période extrêmement délicate à l’Olympique de Marseille, qui doit faire face à des nombreuses critiques après l’élimination catastrophique de la Ligue des Champions. La situation ne s’est pas arrangée avec le match nul en Ligue 1 contre le Paris FC (2-2) et désormais, certains cadres de l’équipe sont pris pour cible.
Rien ne va plus à Marseille. Le désastre de la Ligue des Champions a plongé la ville dans une véritable crise et tout le monde se demande désormais si l’OM de Roberto De Zerbi pourra s’en relever. Car les tensions se feraient de plus en plus nombreuses, ce qui n’augure rien de bon.
Tous aux abris
Il y a eu les rumeurs sur une possible séparation entre De Zerbi et le club phocéen, au lendemain de la lourde défaite à Bruges. Mais au sein du club les choses se passeraient également un peu moins bien entre Medhi Benatia et Pablo Longoria, qui semblaient pourtant formé le socle du nouveau projet de l’OM. Et évidemment, certains joueurs ne sont pas épargnés par les critiques, comme le capitaine Leonardo Balerdi qui est littéralement dézingué de partout depuis quelques jours.
Il n’est pas le seul, puisque Walid Acherchour s’est plutôt questionné sur le cas de Benjamin Pavard, l’un des plus gros salaires du club. « Comment ça se fait qu’un mec comme Pavard, sur le banc, qui prend 400 ou 500 000€ par mois, n’est pas capable de rentrer devant Murillo sur une fin de match pour fermer la boutique ? » a-t-il déclaré, au micro de RMC. « Donc il ne peut pas faire dix minutes avec son expérience ? Il a joué au Bayern, à l’Inter. Murillo, sincèrement, tu vois le coté Balerdi-Murillo sur les 15 dernières minutes, ils prennent l’eau de toute part ».