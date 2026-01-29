OM : «Je me suis fait insulter», Eric Di Meco craque !

Axel Cornic

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille, qui s’est fait éliminer de la Ligue des Champions dans des circonstances rocambolesques. Leonardo Balerdi et ses coéquipiers avaient des grandes chances de se qualifier pour les barrages, mais tout a été gâché en une soirée qui fait enrager certains anciens du club, comme Éric Di Meco.

C’est du jamais vu. Alors que la qualification leur tendait les bras, les joueurs de l’OM ont tout perdu avec la large défaite contre le Club Brugge (3-0), que personne n’avait prévu. Et évidemment, les débats font rage au lendemain de cette catastrophe, qui pourrait bien tout remettre en question du côté de Marseille.

« Pour les joueurs et les supporters, c'est devenu un football d'influenceurs, de réseaux sociaux » Ancien joueur, mais surtout grand fan de l'OM, Éric Di Meco a laissé éclater sa frustration après cette élimination de la Ligue des Champions. Pour lui c'est assez simple, tous les acteurs du club n'ont pas su mettre l'exigence nécessaire pour évoluer au plus haut niveau cette saison. « Ça a été récurrent cette année, les mecs gagnent, on dirait qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Pour les joueurs et les supporters, c'est devenu un football d'influenceurs, de réseaux sociaux » a-t-il expliqué, au micro de RMC.