OM : « Un règlement de compte en interne ? C’est la moindre des choses… »

Axel Cornic

L’élimination de l’Olympique de Marseille dès la phase de poules de la Ligue des Champions fait énormément parler, au lendemain de la défaite face au Club Brugge (3-0). Et ce n’est certainement pas fini, puisque cet échec cuisant pourrait bien créer un petit tremblement de terre au sein du club phocéen.

Impossible n’est pas marseillais. Alors qu’une qualification pour les barrages de la Ligue des Champions semblait quasiment acquise, les hommes de Roberto De Zerbi se sont pris les pieds dans le tapis et ont été éliminés dans des circonstances rocambolesques. Tout s’est en effet joué dans les dernières secondes, avec Benfica et son gardien Anatoliï Troubine qui ont planté le dernier clou dans le cercueil.

« Tu as des joueurs qui ne se sont même pas rendu compte de l’événement, qui sont en train de marcher… » Les principaux fautifs sont tout de même les joueurs de l’OM, qui ont subi la loi du Club Brugge dans un match à sens unique. Et évidemment, Mehdi Benatia était très remonté envers certains joueurs en zone mixte. « Quand tu es en train de jouer une finale comme ça, importante pour l’histoire du club, pour la continuité, et que tu ne fais rien du tout et que tu as des joueurs qui ne se sont même pas rendu compte de l’événement, qui sont en train de marcher… Je veux que ça ait des conséquences » a déclaré le directeur sportif marseillais. OM - Les joueurs ne sont pas revenus : «Il vaut mieux qu’ils ne rentrent pas» https://t.co/GX1qUFdz77 — le10sport (@le10sport) January 29, 2026