« Quelle hypocrisie » Benatia et son bras droit à l’OM les mettent en colère à l’étranger !

Axel Cornic

Très gros renfort, Medhi Benatia est venu aider Pablo Longoria dans la construction du nouveau projet de l’Olympique de Marseille autour de Roberto De Zerbi. Et le directeur sportif phocéen a été rejoint l’été dernier par Federico Balzaretti, ancien dirigeant de l’AS Roma, devenu assistant technique du club.

On a souvent reproché à l’OM de ne pas miser assez sur la jeunesse. La tendance semblait enfin changer depuis quelques temps, surtout avec les belles prestations d’un certain Robinio Vaz sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais l’attaquant n’est déjà plus au club, puisqu’il a rejoint l’AS Roma au cours de ce mercato hivernal, dans le cadre d’un transfert à 25M€ bonus compris. Bonne chance 𝗡𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝘂𝗽𝗮𝘆 🤝



L’attaquant 🇫🇷 est prêté au Sevilla FC jusqu’à la fin de la saison. pic.twitter.com/zMFGo9sICs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 27, 2026

« Le directeur sportif de l’OM c’est Benatia, accompagné d’un autre ami de la Roma, qui est Balzaretti » Mais si certains regrettent son départ à l’OM, Robinio Vaz est pour le moment très loin de faire l’unanimité en Italie, où certains parlent même d’une sorte de complot impliquant Medhi Benatia et Federico Balzaretti. « Le directeur sportif de l’OM c’est Benatia, accompagné d’un autre ami de la Roma, qui est Balzaretti. Il a dit “Allez, prends-moi ce jeune à 25M€, ne t’inquiètes pas” » a-t-on déclaré, dans le podcast Calcioselvaggio. « On nous a dit que Raspadori à 20 ou 25M€ c’était trop cher, pour ensuite aller chercher Robinio Vaz ?! Quelle hypocrisie ».