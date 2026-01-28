Mercato : «Au moins un départ», le PSG proche d’un accord en Ligue 1

Axel Cornic

Comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain est très calme sur le mercato hivernal et pour le moment une seule recrue est arrivée, avec Dro Fernandez du FC Barcelone. Mais les prochains jours pourraient nous réserves quelques surprise, puisqu’un tout jeune joueur du club pourrait faire ses valises pour rejoindre un autre club de Ligue 1.

Avec Luis Enrique, la politique sportive du PSG a totalement changé. L’époque des achats compulsifs ainsi que des transferts pharaoniques est terminée, place désormais à un projet sur le long terme avec la construction d’un collectif solide. Et pour les arrivées, ce sont surtout les jeunes espoirs qui sont suivis, comme on a pu le voir récemment avec la signature de Dro Fernandez, grand espoir du centre de formation du FC Barcelone. Bienvenue à Paris, Dro ! 🫶❤️💙 pic.twitter.com/rZsEGaVj9z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2026

« Il devrait y avoir quelques départs au PSG » Mais pour cela, il faut également dégraisser l’effectif et pour la première fois très longtemps, les départs sont plus nombreux que les arrivées au PSG. Et ça devrait continuer ! En effet, Loïc Tanzi nous apprend que plusieurs joueurs pourraient quitter le club parisien d’ici la fin du mercato hivernal, qui fermera ses portes le 2 février prochain. « Il devrait y avoir quelques départs au PSG, au moins un » a annoncé le journaliste de L’Equipe.