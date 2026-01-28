Les joueurs «font la gueule» : Luis Enrique veut s’éviter un problème au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Finalement, le PSG aura bien un nouveau joueur dans ses rangs pour cette seconde partie de saison avec Dro Fernandez, jeune milieu de terrain arrivé en provenance du FC Barcelone pour environ 8 millions d’euros. Il y a fort à parier que l’espoir espagnol soit l’unique recrue hivernale de la formation parisienne, Luis Enrique voulait s'éviter un problème en interne...

En octobre dernier, le10sport.com vous révélait que le PSG n’avait pas l’intention de se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver. Une position sur laquelle est finalement revenue la direction parisienne, ne voulait pas passer à côté de l’opportunité Dro Fernandez. Issu du centre de formation du FC Barcelone, le milieu espagnol de 18 ans s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club champion d’Europe en titre.

« Je n’ai pas besoin de ça » Ce renfort apparaît davantage comme un pari sur l’avenir, Dro Fernandez n’étant pas appelé à jouer un rôle important dans l'immédiat. Et cela tombe bien puisque Luis Enrique ne comptait pas de toute manière enrôler de gros noms en ce mois de janvier, et ce malgré les nombreuses absences sur blessure du début de saison. Lorsque de nombreux observateurs et supporters incitaient le PSG à s’activer en vue du mercato, le technicien espagnol ne vacillait pas. « Et après, je fais quoi, quand tout l’effectif sera revenu de blessure, confiait-il au Campus, dans des propos rapportés par Le Parisien. Les recrues ne jouent plus et elles font la gueule ! Je n’ai pas besoin de ça. »

