Des rumeurs qui peuvent déstabiliser le PSG, Luis Enrique s’agace

Pierrick Levallet

Arrivé en 2023, Luis Enrique a permis au PSG de remporter sa première Ligue des champions de son histoire. Le coach espagnol se voit d’ailleurs chez les Rouge-et-Bleu sur le long terme. Le technicien de 55 ans a d’ailleurs fait l’objet de rumeurs en début de saison. Et ces dernières n’ont pas manqué de l’agacer.

Luis Enrique a totalement métamorphosé le PSG. Après son arrivée en 2023, le technicien espagnol a remis le collectif au centre du projet. Le coach de 55 ans a mis un terme au règne des stars, en a chassé quelques unes comme Neymar et Marco Verratti, et en a vu d’autres partir comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Et la stratégie de l’entraîneur a fonctionné à merveille, puisque le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire la saison dernière.

Luis Enrique agacé par des rumeurs de départ Luis Enrique semble d’ailleurs se voir au PSG sur le long terme. Son contrat court jusqu’en juin 2027, et les dirigeants parisiens négocieraient avec lui en vue d’une éventuelle prolongation. Cela n’a pas empêché quelques rumeurs de naître au sujet de l’avenir de l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Et d’après les informations divulguées par Le Parisien, cela n’a pas manqué d’agacer Luis Enrique. Ce dernier y aurait vu un moyen de déstabiliser le PSG, dans une période où son équipe avait besoin de calme et de sérénité.