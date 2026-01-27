Déjà une victime de la méthode Longoria pour l’été prochain ?

Avec pas moins de 12 recrues, l’OM a une nouvelle été très actif sur le marché des transferts l’été dernier, mais elles ne donnent pas toutes satisfaction. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont montré dernièrement qu’ils n’hésitaient pas à se séparer rapidement des joueurs ayant du mal à s’imposer à Marseille et l’un d’eux pourraient en faire les frais l’été prochain.
Après le départ d’Adrien Rabiot (30 ans) à l’AC Milan, l’OM s’est attaché les services d’un autre international français l’été dernier en la personne de Benjamin Pavard (29 ans). Prêté par l’Inter Milan, avec une option d’achat estimée à 15M€, le champion du monde 2018 devait devenir un des piliers de la défense marseillaise mais, malgré des premiers mois assez convaincants, n’évolue pas au niveau auquel on l’attendait, en témoigne sa prestation face à Liverpool (0-3) la semaine dernière.
« Pavard est extrêmement décevant depuis qu’il est à Marseille »
« Je ne sais pas du tout les choses décidées contractuellement entre l’Inter Milan et l’OM. Est-ce qu’il y a un nombre minimum de matchs à jouer par Pavard pour que cette option soit automatiquement levée ? Je ne le sais pas. Ce qui est évidence c’est que Pavard est extrêmement décevant depuis qu’il est à Marseille », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.
« Si on emploie la méthode Longoria, effectivement, il ne sera pas conservé »
De quoi jeter le doute sur l’avenir de Benjamin Pavard, qui pourrait ne pas être conservé par l’OM et retourner à l’Inter Milan l’été prochain : « Si on emploie la méthode Longoria, effectivement, il ne sera pas conservé. D’autant plus qu’avec Medina, Aguerd et Balerdi, l’OM semble bien outillé pour jouer à 3 derrière et puis à droite, l’excellent Weah fait l’affaire. Donc je pense effectivement qu’il est très possible que Pavard ne soit pas conservé par l’OM. »