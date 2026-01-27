Déjà une victime de la méthode Longoria pour l’été prochain ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec pas moins de 12 recrues, l’OM a une nouvelle été très actif sur le marché des transferts l’été dernier, mais elles ne donnent pas toutes satisfaction. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont montré dernièrement qu’ils n’hésitaient pas à se séparer rapidement des joueurs ayant du mal à s’imposer à Marseille et l’un d’eux pourraient en faire les frais l’été prochain.

Après le départ d’Adrien Rabiot (30 ans) à l’AC Milan, l’OM s’est attaché les services d’un autre international français l’été dernier en la personne de Benjamin Pavard (29 ans). Prêté par l’Inter Milan, avec une option d’achat estimée à 15M€, le champion du monde 2018 devait devenir un des piliers de la défense marseillaise mais, malgré des premiers mois assez convaincants, n’évolue pas au niveau auquel on l’attendait, en témoigne sa prestation face à Liverpool (0-3) la semaine dernière.

« Pavard est extrêmement décevant depuis qu’il est à Marseille » « Je ne sais pas du tout les choses décidées contractuellement entre l’Inter Milan et l’OM. Est-ce qu’il y a un nombre minimum de matchs à jouer par Pavard pour que cette option soit automatiquement levée ? Je ne le sais pas. Ce qui est évidence c’est que Pavard est extrêmement décevant depuis qu’il est à Marseille », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.