Le PSG boucle un transfert : Un nouveau prix fuite dans la presse

Comme prévu, le PSG n'a pas prévu de chambouler son effectif cet hiver. Ouvert à l'arrivée de certains joueurs comme le répète souvent Luis Enrique, le club de la capitale a toutefois bouclé un joli coup. Et le prix de ce transfert fait débat. Un nouveau montant circule d'ailleurs dans la presse.
Comme l'été dernier, le PSG suit la même stratégie sur le mercato avec la ferme intention de ne pas se montrer trop actif sur le marché et ainsi préserver une forme de stabilité dans son effectif. C'est la raison pour laquelle lors du précédent mercato estival seul trois joueurs sont arrivés à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Et ce mois de janvier confirme la tendance au PSG. Pas de folie, juste des opportunités.
Le prix de Dro Fernandez encore affiné ?
Et l'une d'entre elles s'est justement présentée en Espagne. Le PSG a effectivement officialisé le transfert du jeune Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. Cependant, son prix fait clairement débat. Une chose est sûre, le PSG n'a pas levé l'option d'achat du joueur de 18 ans, fixée à 6M€, afin d'éviter différentes taxes qui auraient quasiment fait doubler son prix. Mais alors, combien le PSG a dépensé pour le transfert de Dro Fernandez. Les premiers échos en Espagne faisait état d'une offre de 8,5M€ du club parisien, tandis que L'EQUIPE parlait plutôt de 8M€. Mais un nouveau prix a fuité dans la presse catalane puisque d'après le journaliste Gérard Romero, le PSG a en fait recruté Dro Fernandez pour 8,2M€.
Luis Enrique déjà conquis par son nouveau joueur
Quel que soit le prix de son nouveau joueur, Luis Enrique n'a pas caché sa joie de pouvoir compter sur Dro Fernandez. « Nous aimons signer des joueurs jeunes une fois qu'on sait qu'ils veulent quitter leur club. C'est ça qui représente être ouvert et être prêt durant le mercato. Nous aimons les joueurs de qualité et ce n'est pas facile d'en trouver pour améliorer notre effectif. Je pense qu'à l'avenir, Dro peut être un joueur important. C'est le moment de donner de la confiance à tous les joueurs et c'est important de rester ouvert sur le mercato, une chose que vous m'avez demandé beaucoup de fois. On est encore ouvert pour être prêt s'il y a une chance (à saisir) », confie-t-il en conférence de presse.