Le PSG le considère comme le meilleur du monde, les dirigeants veulent absolument sa signature

Aujourd’hui, le PSG est sur le toit de l’Europe. En effet, le club de la capitale a réussi à se hisser au sommet en remportant la Ligue des Champions et en pouvant compter sur de grands noms. Bien évidemment, l’idéal serait maintenant de les conserver et de construire sur le long terme avec eux. Et voilà que le PSG s’activerait pour rester le plus longtemps possible avec l’un qui est considéré comme «le meilleur du monde».

Depuis 2011 et l’arrivée du Qatar, le projet du PSG a évolué de bien des manières. Alors que l’accent a un temps été donné au recrutement de stars, désormais, on veut mettre l’accent sur le collectif. Une formule qui marche puisque Paris a enfin remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Le collectif était bien huilé au PSG et surtout bien dirigé par Luis Enrique, arrivé sur le banc parisien en 2023.

Luis Enrique a prolongé il y a un an ! Longtemps critiqué, Luis Enrique a su faire taire ses détracteurs avec ce qu’il a fait du PSG. Nommé en 2023, l’Espagnol avait alors signé un contrat jusqu’en 2025. Rapidement, une prolongation lui a été proposée et il y a quasiment un an, l’entraîneur parisien s’engageait jusqu’en 2027. Mais voilà que cela pourrait déjà évolué entre le PSG et Luis Enrique, lui qu’on a souvent retrouvé au centre de certaines rumeurs d’un potentiel départ dernièrement.