Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Jeune espoir du FC Barcelone, Dro Fernandez a décidé de quitter son club formateur pour s’engager avec le PSG, où son arrivée a été officialisée lundi. Un joueur dont la famille a été marquée par une histoire sanglante dans les années 90, quand son père a échappé à une tentative d’assassinat au cours de laquelle quatre personnes, dont ses grands-parents, ont été tués.

C’est désormais officiel, Dro Fernandez est un joueur du PSG. Comme attendu ces derniers jours, le milieu offensif âgé de 18 ans s’est engagé jusqu’en juin 2030 avec le club de la capitale. « On aime signer de jeunes joueurs. On aime les joueurs de qualité, ce n’est pas facile d’en trouver pour améliorer l’effectif. Dro peut être un joueur important dans l’avenir. C’est le moment de donner de la confiance », a déclaré Luis Enrique ce mardi en conférence de presse, laissant la porte ouvert à d’autres arrivées. « C’est important d’être ouvert sur le mercato et on est encore ouvert s’il y a une opportunité. »

La tragédie qui a marqué la famille de Dro Fernandez Formé au FC Barcelone, Dro Fernandez est originaire de Nigrán, en Galice, sur la côte ouest de l’Espagne, où sa famille a été marquée par un terrible drame 16 ans avant sa naissance. Le quotidien Marca est revenu sur l’histoire familiale du nouveau joueur du PSG et la tentative d’assassinat à laquelle son père a échappé.

Son père a échappé à une tentative d’assissanat dans laquelle ses grand-parents et sa tante ont été tués Le 31 janvier 1992, deux policiers, Manuel Lorenzo et Jesús Vela, ont assassiné quatre personnes dans une villa de Nigrán : l’homme d’affaires David Fernandez, sa femme Pilar Sanroman, sa fille Marta et leur employée de maison Ana Isabel Costas. Vice président du Real Club Celta de Vigo, David Fernandez était le grand-père de Dro Fernandez et son fils, le père du nouveau joueur du PSG, a réussi à s’échapper.