«Une offre importante» : Le PSG négocie un transfert avec l'Arabie Saoudite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato d'hiver soit assez calme au PSG, les discussions en coulisse auraient déjà débuté en vue de l'été prochain. Le club de la capitale pourrait notamment recevoir une grosse offre est provenance de l'Arabie Saoudite pour l'un de ses joueurs vedettes.

Cela fait désormais quelques années que le PSG a décidé de miser sur la jeunesse pour son mercato, comme en témoigne encore une fois la signature de Dro Fernandez (18 ans) cet hiver. L'autre obsession du club de la capitale et de prolonger les joueurs qui entrent dans leur troisième saison à Paris. Ce fut le cas de Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Mais pour certains joueurs, la situation n'est pas encore réglée.

Le négocie un nouveau transfert avec l'Arabie Saoudite C'est notamment le cas d'Ousmane Dembélé dont le contrat court jusqu'en 2028 et qui se montrerait très gourmand pour prolonger son bail au PSG. Une situation qui pourrait bien semer le trouble sur l'avenir du Ballon d'Or, notamment convoité en Arabie Saoudite. En effet, selon les informations de Sky Sports, les responsables du championnat saoudien ont même déjà entamé des discussions préliminaires en vue d'un transfert d'Ousmane Dembélé l'été prochain. Le média anglais évoque même la possibilité d'une «offre importante» pour le numéro 10 du PSG.