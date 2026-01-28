«Une offre importante» : Le PSG négocie un transfert avec l'Arabie Saoudite

Bien que le mercato d'hiver soit assez calme au PSG, les discussions en coulisse auraient déjà débuté en vue de l'été prochain. Le club de la capitale pourrait notamment recevoir une grosse offre est provenance de l'Arabie Saoudite pour l'un de ses joueurs vedettes.
Cela fait désormais quelques années que le PSG a décidé de miser sur la jeunesse pour son mercato, comme en témoigne encore une fois la signature de Dro Fernandez (18 ans) cet hiver. L'autre obsession du club de la capitale et de prolonger les joueurs qui entrent dans leur troisième saison à Paris. Ce fut le cas de Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Mais pour certains joueurs, la situation n'est pas encore réglée.
Le négocie un nouveau transfert avec l'Arabie Saoudite
C'est notamment le cas d'Ousmane Dembélé dont le contrat court jusqu'en 2028 et qui se montrerait très gourmand pour prolonger son bail au PSG. Une situation qui pourrait bien semer le trouble sur l'avenir du Ballon d'Or, notamment convoité en Arabie Saoudite. En effet, selon les informations de Sky Sports, les responsables du championnat saoudien ont même déjà entamé des discussions préliminaires en vue d'un transfert d'Ousmane Dembélé l'été prochain. Le média anglais évoque même la possibilité d'une «offre importante» pour le numéro 10 du PSG.
Une offre financière importante est annoncée
Reporter spécialisé dans le mercato pour Sky Sports, Kaveh Solhekol en a d'ailleurs dit plus sur ce dossier : « Si cela se produit, ce serait le plus gros transfert pour l'Arabie saoudite depuis la signature de Cristiano Ronaldo. Les clubs de la Saudi Pro League anticipent un mercato estival important et l'un des joueurs qu'ils cherchent à recruter est Ousmane Dembélé. Cela pourrait-il se produire ? Je pense que c'est peu probable, mais le paysage du football en Arabie saoudite est en train de changer. Pendant longtemps, les clubs ont été financés et contrôlés par l'État. Puis, certains des plus grands clubs ont été rachetés par le fonds souverain. Aujourd'hui, les clubs s'ouvrent et attirent des investissements privés. Il ne s'agit donc plus seulement d'investissements publics saoudiens dans ces clubs et de transferts de grands noms, mais aussi d'investisseurs privés qui utilisent leur propre argent pour essayer de recruter des joueurs. Ils pourraient bien essayer de le recruter, mais il reste à voir s'il voudra aller en Arabie saoudite alors qu'il est au sommet de sa carrière ».