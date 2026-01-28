4 choses à savoir sur Dro Fernandez la nouvelle recrue du PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu ces derniers jours, Dro Fernandez est devenu lundi la première recrue hivernale du PSG. Un joueur assez méconnu, lui qui n’avait joué que cinq matchs en professionnel avec le FC Barcelone avant de prendre la direction de Paris, dans le cadre d’un transfert estimé à 8M€. Néo Parisien, Dro n'est pas encore connu du grand public alors voilà quatre choses à savoir sur le milieu offensif âgé de 18 ans.

Si le FC Barcelone avait l’ambition de le prolonger, Dro Fernandez a finalement opté pour un autre scénario. Après avoir disputé seulement cinq matchs en professionnel avec son club formateur, le milieu offensif âgé de 18 ans, qu’il a fêtés le 12 janvier dernier, a fait le choix de rejoindre la France et le PSG, où il s’est engagé jusqu’en juin 2030. Une opération estimée à 8M€, soit 2M€ de plus que le montant de sa clause libératoire.

Un surnom donné par son frère et des origines philippines Si tout le monde l’appelle « Dro », son nom est en réalité Pedro Fernandez. Un surnom donné par son frère alors qu’ils étaient tout jeunes et qui est resté par la suite, lui permettant de se distinguer des autres Pedro à son arrivée au FC Barcelone. Né à Nigrán, en Galice, et de nationalité espagnole, le nouveau joueur du PSG a également des origines philippines du côté de sa mère.