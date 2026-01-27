PSG : «Je t’aime… mais je suis pas content», il craque en parlant de Désiré Doué

Auteur d’une deuxième partie de saison très réussie avec PSG lors de l’exercice 2024-2025 qui lui a valu d’être sacré Golden Boy 2025, Désiré Doué est plus en difficulté cette année. De quoi faire naître quelques critiques et un animateur radio, qui l’adore depuis ses années au Stade Rennais, s’est dit « irrité » par ses récentes performances.
Arrivé à l’été 2024 en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué a été un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière. Le joueur âgé de 20 ans avait même été élu homme du match de la finale face à l’Inter Milan (5-0) après son match exceptionnel. Quelques mois plus tard, il a reçu le trophée de Golden Boy 2025, récompensant le meilleur joueur du monde de moins de 21 ans.
«Je t’adore mais en ce moment je suis pas content !»
Sa première partie de saison 2024/2025 a été marquée par une blessure au mollet, puis à la cuisse, et depuis, son niveau n’est pas celui qu’il a montré l’année dernière. « Désiré je t’adore mais en ce moment je suis pas content ! Et c’est d’ailleurs parce que je t’aime depuis que je te connais que je suis irrité », a déclaré Miguel Derennes dans l’émission 100% PSG, le billet. Supporter du PSG et né à Rennes, l’animateur radio suit Désiré Doué depuis ses plus jeunes années. Si certains observateurs l’accusent de suffisance, Miguel Derennes n’est « pas d’accord ». Selon lui, « en ce moment ressurgit en lui la facette de ces joueurs exceptionnels techniquement, de ceux qui peuvent jouer perso comme on dit mais qui a cause de cela oublient les fondamentaux et tombent dans certains travers comme c’est le cas depuis son retour de blessure… »
« Ce qu’il tente dans le camp adverse en phase offensive il ne doit pour moi pas le reproduire dans notre camp »
« Je ne lui reprocherai jamais de dribbler, de provoquer, de tenter des gestes fous, c’est un joueur frissons, mais je veux des frissons de plaisir en attaque », poursuit Miguel Derennes. « Ce qu’il tente dans le camp adverse en phase offensive il ne doit pour moi pas le reproduire dans notre camp quand on est sous pression, car là c’est des frissons d’irritation, la petite roulette pour éliminer trois adversaires alors que tu as un coéquipier à 3 mètres qui attend la balle, c’est non, cela entraine une perte de balle dangereuse qui peut se transformer en but. Simplicité, efficacité ! » Miguel Derennes a alors invité Désiré Doué à écouter « religieusement Luis Enrique qui sait comment gommer tout cela pour optimiser encore plus ses performances » et estime « qu’Ousmane Dembélé pourrait aussi être de bon conseil. » A la veille de la réception de Newcastle en Ligue des champions, il a alors demandé que Désiré Doué « nous procure des frissons de plaisir… »