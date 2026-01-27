PSG : «Je t’aime… mais je suis pas content», il craque en parlant de Désiré Doué

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’une deuxième partie de saison très réussie avec PSG lors de l’exercice 2024-2025 qui lui a valu d’être sacré Golden Boy 2025, Désiré Doué est plus en difficulté cette année. De quoi faire naître quelques critiques et un animateur radio, qui l’adore depuis ses années au Stade Rennais, s’est dit « irrité » par ses récentes performances.

Arrivé à l’été 2024 en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué a été un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des champions la saison dernière. Le joueur âgé de 20 ans avait même été élu homme du match de la finale face à l’Inter Milan (5-0) après son match exceptionnel. Quelques mois plus tard, il a reçu le trophée de Golden Boy 2025, récompensant le meilleur joueur du monde de moins de 21 ans.

«Je t’adore mais en ce moment je suis pas content !» Sa première partie de saison 2024/2025 a été marquée par une blessure au mollet, puis à la cuisse, et depuis, son niveau n’est pas celui qu’il a montré l’année dernière. « Désiré je t’adore mais en ce moment je suis pas content ! Et c’est d’ailleurs parce que je t’aime depuis que je te connais que je suis irrité », a déclaré Miguel Derennes dans l’émission 100% PSG, le billet. Supporter du PSG et né à Rennes, l’animateur radio suit Désiré Doué depuis ses plus jeunes années. Si certains observateurs l’accusent de suffisance, Miguel Derennes n’est « pas d’accord ». Selon lui, « en ce moment ressurgit en lui la facette de ces joueurs exceptionnels techniquement, de ceux qui peuvent jouer perso comme on dit mais qui a cause de cela oublient les fondamentaux et tombent dans certains travers comme c’est le cas depuis son retour de blessure… »