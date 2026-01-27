PSG - OM : Canal+ a choisi, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La rivalité entre le PSG et l'OM n'est évidemment plus à présenter, et elle ne concerne pas que le sport. En effet, cela peut avoir une incidence pour les diffuseurs. Ainsi, Canal+ a été contraint de prendre une décision très forte au sujet des deux clubs français, et l'a rendue officielle.

Depuis de nombreuses années, le PSG et l'OM sont les grands rivaux du football français et chaque Classique est présenté comme un évènement pour la Ligue 1. Cependant, cela peut aussi créer des problèmes pour les diffuseurs lorsque les deux clubs jouent le même soir. C'est la raison pour laquelle en Ligue 1 le PSG et l'OM ne sont jamais programmés en même temps, tout comme en Ligue des champions. L'un joue le mardi, l'autre le mercredi.

Entre le PSG et l'OM, Canal+ a tranché Mais avec la nouvelle formule de la Ligue des champions, inaugurée la saison dernière, un multiplex est mis en place pour l'ultime journée de la phase de saison régulière. Résultat, 18 matches sont diffusés en simultané ce qui offre un véritable casse-tête aux diffuseurs, notamment Canal+ en France. La chaîne cryptée possède les droits de diffusion de l'intégralité de la compétition et mercredi, à l'occasion du multiplex, il faudra faire des choix. Et c'est officiel, la programmation est connue. Ainsi, le multiplex sera diffusé sur Canal+ tandis que pour suivre le choc entre le PSG et Newcastle il faudra être abonné à Canal+ Foot. D'ailleurs, Paul Tchoukriel en a profité pour annoncer qu'il sera aux commentaires de ce match. «De retour au Parc», a-t-il écrit dans une story Instagram accompagnée d'une publication de la chaîne cryptée qui met en avant ce choc. Il sera aux côtés de Sidney Govou. Les supporters marseillais seront eux invités à zapper sur Canal+ Sport pour suivre le déplacement de l'OM sur la pelouse du Cercles Bruges. Avec aux commentaires François Marchal et Christophe Jallet.