Il explose de rire à la télévision et provoque la colère des Marseillais : «Je ris parce que...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi, les Marseillais ont passé une sale soirée avec l'élimination de l'OM en Ligue des champions. Et visiblement, les fans du club olympien ont remarqué une séquence qui leur a particulièrement posé problème sur Canal+ et n'ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Le principal intéressé se défend.

C'est probablement l'une des pires soirées de l'histoire de l'OM. Mercredi, le club phocéen s'est incliné sur la pelouse du Club Bruges (0-3) ce qui a largement plombé ses chances de qualification. Mais au coup de sifflet final, les Marseillais étaient toutefois 24e et donc qualifiés pour le barrage. Cependant, le match entre Benfica et le Real Madrid était toujours en cours et le but d'Anatoliy Trubin, le gardien de but du club portugais, a inscrit un but totalement fou synonyme d'élimination pour l'OM. Un scénario qui a évidemment fait bondir les commentateurs de Canal+, à commencer par Sidney Govou qui a même explosé de rire sur ce but.

«Je ris plus de nerfs là» Une attitude qui a forcément suscité les critiques des supporters de l'OM sur les réseaux sociaux qui s'en sont directement pris à Sidney Govou, notamment interpellé par son passé de joueur de l'OL. « Je ne ris pas car je suis heureux, loin de là, je ris plus de nerfs là de la situation. Mais bon, c'est dur à accepter pour un mec comme toi », répond-il à un message sur X dans lequel il est écrit que ces rires ne sont « pas étonnants venant d'un Lyonnais ». Mais Sidney Govou s'est clairement défendu d'entretenir une quelconque rivalité : « Pas du tout, ce n'est pas mon caractère, je ne suis pas de cette génération de guerre entre Lyon et Marseille. On n'a pas le même vécu tous les deux ».

pauvre type. Je ne ris pas car je suis heureux !Loin de là

je ris plus de nerf de la. situation . Mais bon c dur a accepter pour un mec comme toi imbecile — Govou Sidney (@GovouSidney) January 28, 2026