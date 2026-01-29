«Je n'ai jamais vu ça» : L'OM impliqué à vie dans l'histoire d'un grand nom du football mondial

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, l'OM est capable du meilleur comme du pire. Le club phocéen a notamment dominé le PSG en Ligue 1 (1-0) ou encore le RC Lens (3-1) récemment. Cependant, les Marseillais viennent de sombrer à Bruges en Ligue des champions. Et ce moment marque indirectement la carrière d'un des plus grands entraîneurs de l'histoire.

Mercredi soir, l'OM a totalement sombré à Bruges (0-3) une semaine après sa lourde contre Liverpool (0-3). Deux scores très lourds qui vont avoir une terrible conséquence pour les Marseillais. Et pour cause, au coup de sifflet final du matche en Belgique, ils étaient toujours officiellement qualifiés pour les barrages. Une qualification qui ne tenait qu'à un but, celui qu'inscrira le gardien de but de Benfica Anatoliy Trubin dans les dernières secondes du choc contre le Real Madrid (4-2). Un scénario totalement fou que même le grand José Mourinho n'avait jamais connu.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

José Mourinho n'en revient toujours pas « J'ai déjà gagné et perdu des matches à élimination directe à la dernière minute, mais jamais avec un gardien de but marquant un but fantastique que même les meilleurs attaquants du monde rêveraient de marquer. L'émotion est donc vraiment immense. Et même pour quelqu'un comme moi, qui a tout connu, qui pensait avoir tout connu, et il s'avère que non », confie le Special One en conférence de presse, avant de poursuivre.