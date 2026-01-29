«Je n'ai jamais vu ça» : L'OM impliqué à vie dans l'histoire d'un grand nom du football mondial

Depuis le début de la saison, l'OM est capable du meilleur comme du pire. Le club phocéen a notamment dominé le PSG en Ligue 1 (1-0) ou encore le RC Lens (3-1) récemment. Cependant, les Marseillais viennent de sombrer à Bruges en Ligue des champions. Et ce moment marque indirectement la carrière d'un des plus grands entraîneurs de l'histoire.
Mercredi soir, l'OM a totalement sombré à Bruges (0-3) une semaine après sa lourde contre Liverpool (0-3). Deux scores très lourds qui vont avoir une terrible conséquence pour les Marseillais. Et pour cause, au coup de sifflet final du matche en Belgique, ils étaient toujours officiellement qualifiés pour les barrages. Une qualification qui ne tenait qu'à un but, celui qu'inscrira le gardien de but de Benfica Anatoliy Trubin dans les dernières secondes du choc contre le Real Madrid (4-2). Un scénario totalement fou que même le grand José Mourinho n'avait jamais connu.
José Mourinho n'en revient toujours pas
« J'ai déjà gagné et perdu des matches à élimination directe à la dernière minute, mais jamais avec un gardien de but marquant un but fantastique que même les meilleurs attaquants du monde rêveraient de marquer. L'émotion est donc vraiment immense. Et même pour quelqu'un comme moi, qui a tout connu, qui pensait avoir tout connu, et il s'avère que non », confie le Special One en conférence de presse, avant de poursuivre.
«C'est une soirée fantastique»
« Mais la situation, qui est ridicule et douloureuse, est le moment où je fais les remplacements d'António et d'Ivanovic pour fermer le match, car l'information que nous avions était que la victoire suffisait. Puis j'ai entendu qu'il y avait un but quelque part et que ce n'était plus suffisant. Même les joueurs ne comprenaient pas que l’entraîneur fasse des remplacements pour fermer le match, puis que nous devions finalement marquer un but de plus. Les joueurs eux-mêmes, [Anatoliy] Trubin lui-même, ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Et puis le grand homme a marqué un but fantastique. Pour Benfica, c'est une soirée fantastique, peu importe la suite », ajoute José Mourinho. Par conséquent, l'OM restera bien malgré lui lié à vie à la carrière de José Mourinho.