«Il ne peut pas jouer pour l’OM» : Après l’humiliation en Ligue des champions, De Zerbi passe un message

L’OM va-t-il se relever après une telle soirée ? Après la lourde défaite face à Bruges (0-3) et l’élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi est apparu sonné en conférence de presse, ne cachant pas sa honte et évoquant une possible fracture avec les supporters marseillais.

Une humiliation sur le terrain et un scénario rocambolesque qui enfonce les hommes de Roberto De Zerbi. L’OM a vécu un cauchemar mercredi soir, sortant de la Ligue des champions dès la fin de la saison régulière après sa lourde défaite à Bruges (0-3) et les résultats des autres clubs, dont celui de Benfica, s’imposant face au Real Madrid (4-2) avec un but de son gardien Anatoliï Trubin au bout du temps additionnel qui a acté la fin de l’aventure européenne pour l’OM.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

« On ne peut pas commencer un match historique comme ça » C’est un Roberto De Zerbi marqué qui est apparu devant les journalistes dans la foulée du match, ne cachant pas le sentiment de « honte » ressenti après une telle soirée. « Quand on perd comme ça, il y a toujours un sentiment de honte. Il ne faut pas se cacher et il faut prendre ses responsabilités », a réagi l’Italien, rapporté par Le Phocéen. Et d’ajouter : « Je n’ai pas encore parlé avec eux (les joueurs, ndlr). C’est une élimination horrible, difficile à accepter, mais il faut le faire. On ne peut pas commencer un match historique comme ça. Ce n’est pas possible. Il faut en être conscient et trouver le pourquoi. Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d’expérience sur le terrain ».