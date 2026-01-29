«Il ne peut pas jouer pour l’OM» : Après l’humiliation en Ligue des champions, De Zerbi passe un message

L’OM va-t-il se relever après une telle soirée ? Après la lourde défaite face à Bruges (0-3) et l’élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi est apparu sonné en conférence de presse, ne cachant pas sa honte et évoquant une possible fracture avec les supporters marseillais.
Une humiliation sur le terrain et un scénario rocambolesque qui enfonce les hommes de Roberto De Zerbi. L’OM a vécu un cauchemar mercredi soir, sortant de la Ligue des champions dès la fin de la saison régulière après sa lourde défaite à Bruges (0-3) et les résultats des autres clubs, dont celui de Benfica, s’imposant face au Real Madrid (4-2) avec un but de son gardien Anatoliï Trubin au bout du temps additionnel qui a acté la fin de l’aventure européenne pour l’OM.
« On ne peut pas commencer un match historique comme ça »
C’est un Roberto De Zerbi marqué qui est apparu devant les journalistes dans la foulée du match, ne cachant pas le sentiment de « honte » ressenti après une telle soirée. « Quand on perd comme ça, il y a toujours un sentiment de honte. Il ne faut pas se cacher et il faut prendre ses responsabilités », a réagi l’Italien, rapporté par Le Phocéen. Et d’ajouter : « Je n’ai pas encore parlé avec eux (les joueurs, ndlr). C’est une élimination horrible, difficile à accepter, mais il faut le faire. On ne peut pas commencer un match historique comme ça. Ce n’est pas possible. Il faut en être conscient et trouver le pourquoi. Je suis le responsable, mais nous devons tous faire un examen de conscience. On avait beaucoup d’expérience sur le terrain ».
« C’est pour cela que j’ai honte »
« Le manque de constance de mes joueurs est normal dans un club qui ne l’est pas. Je pense avoir raison, mais je ne peux pas nous défendre. C’est trop évident. C’est ma responsabilité, mais je ne suis pas le seul à pouvoir mettre les choses en place. En treize ans, je n’ai jamais vécu ça. C’est très lourd, très mauvais, nous n’avons pas d’excuses », a enchaîné Roberto De Zerbi, relancé par un journaliste sur la peur d’une fracture avec les supporters, furieux et désabusés par cette élimination. « Si on joue comme ça, c’est normal de perdre la connexion avec les tifosi, prévient l’Italien. Si quelqu’un vient à Marseille sans savoir ce que cela signifie, sans connaître l’histoire du club, il ne peut pas jouer pour l’OM. C’est pour cela que j’ai honte. »