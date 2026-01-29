Transfert à l'OM : C'est signé, il règle ses comptes avec son hater !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Par le bias des réseaux sociaux, tout le monde peut dire ce qu'il pense. Un outil régulièrement utilisé par certains footballeurs dans l'optique de pouvoir dire leur vérité sans pour autant attendre un passage en conférence de presse ou une interview avec un média. Dans la foulée de son transfert conclu avec l'OM, un joueur a remis les pendules à l'heure avec un internaute sur X.

Avec l'omniprésence des réseaux sociaux dans la société actuelle, le paysage du football est forcément touché par le phénomène. Certains joueurs utilisent d'ailleurs leurs comptes personnels afin de faire passer des messages spécifiques pour une communication qui les regarde sur leur actualité ou bien plus engagés pour prendre position. Ce fut par exemple le cas avec Kylian Mbappé qui, suite aux propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, avait défendu « la légende » des Bleus sur son compte X en janvier 2023.

«Chaque fois que Neil Maupay entre en jeu et ne marque pas, l'administrateur sourit» Pour sa part, Neal Maupay utilise ses réseaux sociaux dans le but de faire du troll la plupart du temps. Lors de sa signature à l'OM en août 2024 par le biais d'un prêt convenu avec Everton, l'attaquant de 29 ans avait publié un GIF du film Les Evadés afin de signifier sa libération. Quelques mois plus tard, alors que les résultats sportifs d'Everton laissaient à désirer pendant les fêtes de fin d'année, Maupay publiait le post qui suit. « Quand je passe une mauvaise journée, je regarde simplement le score d'Everton et je souris ». Un troll repris par le compte anglais du FC Séville le 2 août 2025 dernier. « Chaque fois que Neil Maupay entre en jeu et ne marque pas, l'administrateur sourit ».