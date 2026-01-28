Secret bien gardé au PSG : «Ils ont décidé de se taire» avant ce transfert

Alexis Brunet

Le PSG est l’un des clubs les plus puissants du monde et il attire donc de nombreux joueurs. C’est d’autant plus vrai avec l’arrivée de Luis Enrique, qui a l’habitude de donner du temps de jeu à certains jeunes profils. Un joueur a d’ailleurs décidé de rejoindre Paris et pour pas que la nouvelle s’ébruite trop tôt, certains ont décidé de se taire.

Dans le football actuel, tout va très vite. C’est le cas sur les terrains, mais également au niveau des rumeurs de transferts. Il est très rare qu’un dossier soit bouclé sans qu’aucune information ne fuite dans la presse. Afin de garder un peu de secret, certains préfèrent toutefois se taire.

Le vestiaire du FC Barcelone savait pour Dro et le PSG Dernièrement, le PSG a réussi à mettre la main sur Dro Fernandez, jeune milieu de terrain offensif qui évoluait jusqu’alors au FC Barcelone. D’après les informations de Sport, certains joueurs du Barça savaient depuis plusieurs jours que Dro allait quitter l’Espagne précisément pour rejoindre Paris. Ils ont toutefois préféré ne rien dire et le joueur de 18 ans a révélé la nouvelle à son ancien entraîneur Hansi Flick le 16 janvier, ce qui l’a mis fortement en colère, car il comptait sur lui à l'avenir.