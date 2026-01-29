Du jamais vu pour l’OM : Même le PSG ne l’a pas fait !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un fait qui est probablement passé inaperçu auprès des supporters de l’OM, et pourtant, c’est une première dans l’histoire du football français. Même le Paris Saint-Germain, qui a vu débarquer plusieurs stars étrangères après son rachat par le Qatar, n’a pas connu ça...

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a vu douze nouveaux joueurs débarquer dans ses rangs. CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Igor Paixão, Hamed Junior Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi Benjamin Pavard ont rejoint la formation phocéenne. Ce dernier, sacré champion du monde avec les Bleus en 2018, est arrivé en prêt, en provenance de l’Inter.

Ce choix historique de Roberto De Zerbi Pas vraiment en réussite depuis son arrivée à l’OM, Benjamin Pavard dispose tout de même d’un temps de jeu conséquent avec Roberto De Zerbi, totalisant 24 apparitions, dont 6 en Ligue des champions. L’international tricolore était en revanche suspendu pour la rencontre face à Bruges (0-3) mercredi soir, échappant ainsi à l’humiliation du club en Belgique. Rulli, Murillo, Aguerd, Balerdi (c), Medina, Kondogbia, Höjbjerg, Traoré, Greenwood, Weah et Gouiri composaient le onze de l’Olympique de Marseille contre Bruges, tandis que Paixao, O’Riley, Nadir et Aubameyang sont entrés en jeu. A priori, cette composition choisie par Roberto De Zerbi n’avait rien de particulier, mais celle-ci est pourtant historique. Comme l’a relevé le compte Stats du Foot sur X, l’OM est devenu le premier pensionnaire de Ligue 1 de l’histoire à disputer un match de Ligue des champions sans un seul joueur français sur le terrain.