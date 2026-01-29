Du jamais vu pour l’OM : Même le PSG ne l’a pas fait !

C’est un fait qui est probablement passé inaperçu auprès des supporters de l’OM, et pourtant, c’est une première dans l’histoire du football français. Même le Paris Saint-Germain, qui a vu débarquer plusieurs stars étrangères après son rachat par le Qatar, n’a pas connu ça...
L’été dernier, l’Olympique de Marseille a vu douze nouveaux joueurs débarquer dans ses rangs. CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Igor Paixão, Hamed Junior Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi Benjamin Pavard ont rejoint la formation phocéenne. Ce dernier, sacré champion du monde avec les Bleus en 2018, est arrivé en prêt, en provenance de l’Inter.
Ce choix historique de Roberto De Zerbi
Pas vraiment en réussite depuis son arrivée à l’OM, Benjamin Pavard dispose tout de même d’un temps de jeu conséquent avec Roberto De Zerbi, totalisant 24 apparitions, dont 6 en Ligue des champions. L’international tricolore était en revanche suspendu pour la rencontre face à Bruges (0-3) mercredi soir, échappant ainsi à l’humiliation du club en Belgique.
Rulli, Murillo, Aguerd, Balerdi (c), Medina, Kondogbia, Höjbjerg, Traoré, Greenwood, Weah et Gouiri composaient le onze de l’Olympique de Marseille contre Bruges, tandis que Paixao, O’Riley, Nadir et Aubameyang sont entrés en jeu. A priori, cette composition choisie par Roberto De Zerbi n’avait rien de particulier, mais celle-ci est pourtant historique. Comme l’a relevé le compte Stats du Foot sur X, l’OM est devenu le premier pensionnaire de Ligue 1 de l’histoire à disputer un match de Ligue des champions sans un seul joueur français sur le terrain.
Le PSG a toujours eu au moins un Français en Ligue des champions
Aucune autre équipe tricolore n’avait donc fait de même par le passé, y compris le PSG, qui a pourtant compté dans ses rangs bon nombre de joueurs étrangers depuis son rachat par le Qatar. Alphonse Areola, Christophe Jallet, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot ou encore Kylian Mbappé ont toujours permis à la formation parisienne d’avoir au moins un joueur local sur la pelouse ces dernières années, jusqu’au changement de stratégie décidé par les décideurs parisiens, avec l’arrivée de jeunes recrues, si possible françaises, à l’instar de Bradley Barcola ou encore Désiré Doué.