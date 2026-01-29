«McCourt doit se barrer !» : L’OM éliminé à la dernière seconde, un animateur craque

A l’OM, c’est la soupe à la grimace depuis mercredi soir. Battu à plate couture contre le Club Brugge en Belgique (3-0), le club phocéen a vu son destin en Ligue des champions se jouer sur un but du gardien du Benfica Lisbonne contre le Real Madrid (4-2). Une élimination rude à encaisser et catastrophique pour le projet sportif de l’OM. Au point où un animateur a interpellé Frank McCourt, propriétaire de l’institution marseillaise.
L’Olympique de Marseille avait une occasion en or de renouer avec la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Ce qui n’était plus arrivé depuis la campagne 2011/2012 sous Didier Deschamps qui a depuis, eu le temps de disputer trois finales de compétitions majeures avec l’équipe de France à l’Euro en 2016, et en Coupe du monde en 2018 et 2022. Mais pendant ce temps-là, l’OM n’a connu que des désillusions en Ligue des champions, ne sortant jamais de la phase de poules et de cette saison régulière depuis la nouvelle formule instaurée la saison dernière.
«Je pense à McCourt ce soir, tu as un mis un demi-milliard dans ce club»
Supporter de longue date de l’OM, le journaliste Thomas Bonnavent qui anime les émissions du Winamax FC a dit stop après une énième soirée pleine de désillusions en interpellant Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis l’automne 2016 qui a investi plus de 500M€ dans le club. « Ce qu’a fait l’OM ce soir, tu ouvres le panthéon des moments de m*rde du football français et tu le mets tout en haut. J’ai tellement honte de supporter cette équipe ce soir après tout ce qui s’est dit : son entraîneur, ses moyens, son staff, tout ce qui a pu être dit et sur ce qui s’est passé cet été. J’ai honte. Tu vas encore offrir de la confiture à des cochons qui vont te chi*r dessus pendant des semaines, des années, tu l’auras toute ta vie de supporters. Je n’ai pas vu un p*tain de trophée depuis 2012, du pognon à tire-larigot. Mais je pense à McCourt ce soir, tu as un mis un demi-milliard dans ce club ».
«Je suis McCourt, je me casse !»
Selon Thomas Bonnavent, l’homme d’affaires américain doit tout simplement céder le club après avoir tant investi de sa poche au vu du retour sur investissement dont il peut témoigner après cette sortie de route précoce de l’OM. « Tu es devant ta p*tain de télé et tu vois les gueules de Benatia et de Longoria en tribunes qui sont sur leurs téléphones en se disant : « alors s’il y a but de Pafos, s’il y a but de l’Olympiakos ou machin » et c’est un but de Trubin qui t’élimine dans ton projet OM avec la possibilité de retrouver une première phase finale de Ligue des champions depuis 2012 même par la toute petite des portes. Je suis McCourt, je me casse ! Les Kondogbia, Strootman, toute la merde qui a été faite sur son pognon : JE ME CASSE. Il ne peut plus rien en faire ce soir de ce club, le club est mort. Si tu ne te qualifies pas ce soir, tu avais 96 % de chances de te qualifier, le projet club est foutu. McCourt doit se barrer ! ».