«McCourt doit se barrer !» : L’OM éliminé à la dernière seconde, un animateur craque

A l’OM, c’est la soupe à la grimace depuis mercredi soir. Battu à plate couture contre le Club Brugge en Belgique (3-0), le club phocéen a vu son destin en Ligue des champions se jouer sur un but du gardien du Benfica Lisbonne contre le Real Madrid (4-2). Une élimination rude à encaisser et catastrophique pour le projet sportif de l’OM. Au point où un animateur a interpellé Frank McCourt, propriétaire de l’institution marseillaise.

L’Olympique de Marseille avait une occasion en or de renouer avec la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Ce qui n’était plus arrivé depuis la campagne 2011/2012 sous Didier Deschamps qui a depuis, eu le temps de disputer trois finales de compétitions majeures avec l’équipe de France à l’Euro en 2016, et en Coupe du monde en 2018 et 2022. Mais pendant ce temps-là, l’OM n’a connu que des désillusions en Ligue des champions, ne sortant jamais de la phase de poules et de cette saison régulière depuis la nouvelle formule instaurée la saison dernière.

🤯 "C'est la honte pour l'OM, je suis sidéré. C'est un signal cataclysmique sur le projet de jeu de De Zerbi et sur les petits leaders qui composent cette équipe : Rulli, Balerdi, Hojbjerg, Kondogbia, Greenwood..."



🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/mxBiKPRvIl — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) January 28, 2026

«Je pense à McCourt ce soir, tu as un mis un demi-milliard dans ce club» Supporter de longue date de l’OM, le journaliste Thomas Bonnavent qui anime les émissions du Winamax FC a dit stop après une énième soirée pleine de désillusions en interpellant Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis l’automne 2016 qui a investi plus de 500M€ dans le club. « Ce qu’a fait l’OM ce soir, tu ouvres le panthéon des moments de m*rde du football français et tu le mets tout en haut. J’ai tellement honte de supporter cette équipe ce soir après tout ce qui s’est dit : son entraîneur, ses moyens, son staff, tout ce qui a pu être dit et sur ce qui s’est passé cet été. J’ai honte. Tu vas encore offrir de la confiture à des cochons qui vont te chi*r dessus pendant des semaines, des années, tu l’auras toute ta vie de supporters. Je n’ai pas vu un p*tain de trophée depuis 2012, du pognon à tire-larigot. Mais je pense à McCourt ce soir, tu as un mis un demi-milliard dans ce club ».