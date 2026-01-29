«Qu’on arrête avec cet intermittent du spectacle…qu’il aille faire du rap» : Un journaliste pète un plomb contre un joueur de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille ne verra pas les barrages de la Ligue des champions après la large défaite sur la pelouse de Bruges (0-3) mercredi soir. De quoi susciter la colère des supporters mais également de certains observateurs du club phocéen, dont un journaliste qui s’en est pris à un joueur de Roberto De Zerbi.

Un sentiment de « honte ». Le mot a été lâché par Roberto De Zerbi après la claque reçue par l’OM sur la pelouse de Bruges (0-3) et résume bien la soirée cauchemardesque vécue mercredi par l’entraîneur et ses joueurs, qui ont fini par être éjectés du top 24 après l’incroyable but inscrit par Benfica contre le Real Madrid (4-2), le gardien Anatoli Troubine trouvant le chemin des filets au bout du temps additionnel, de quoi sceller le sort des Marseillais. « Soirée de merde. Soirée honteuse, même. Quand tu es dans un club comme celui-ci, tu peux perdre des matchs – à Madrid, à Lisbonne – mais pas comme ce soir », a résumé après la partie Medhi Benatia, directeur du football à l’OM. « C’est une élimination horrible, difficile à accepter, confiait pour sa part Roberto De Zerbi, abattu au moment de prendre la parole en conférence de presse. En treize ans, je n’ai jamais vécu ça. C’est très lourd, très mauvais, nous n’avons pas d’excuses. »

« On est les cons de la soirée » Dans les médias, les critiques sont également acerbes. « Comment on peut perdre comme ça à Bruges ? On est les cons de la soirée, j’en ai marre, a notamment lâché Eric Di Meco au micro de RMC. Être supporter de l’OM… Pourquoi je m’inflige ça à 62 ans ? Pourquoi je me rends malheureux pour des matchs comme ça ? Normalement, tu es détaché des résultats. Pourquoi je me rends malheureux ? »