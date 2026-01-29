La vidéo de La Provence qui fait très très mal après l’élimination de l’OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il suffisait d’une petite étincelle de l’OM mercredi pour assurer la qualification en 1/16èmes de finales de la Ligue des champions. Un petit but en Belgique ou bien un match nul pour être sûr de passer et ne pas dépendre des résultats dans les autres rencontres. Néanmoins, le Club Brugge a corrigé l’Olympique de Marseille sur le score de 3 buts à 0 avant qu’un but du gardien du Benfica Lisbonne crucifie les joueurs de Roberto De Zerbi face au Real Madrid. En pleine journée de gueule de bois pour les supporters de l’OM, La Provence en a rajouté une couche.

Chaque joueur qui arrive au Vélodrome pour jouer un match de football avec ou contre l’OM ne reste pas insensible à l’ambiance dans le stade. L’atmosphère autour de l’Olympique de Marseille dans la cité phocéenne est palpable comme le soulignait récemment Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports. « Quand vous pensez à Marseille en tant que Français, le club est au-dessus de tout. Rien n’est plus important que le club. Le résultat de Marseille va dicter l’atmosphère de la ville. Si Marseille gagne, tout le monde est content. Ils ne gagnent pas, tout le monde est contrarié ».

Du paradis à l’enfer Quand ça gagne, la ville entre en fusion. Mais quand ça perd, c’est la bronca qui attend les joueurs de l’OM. Défaite par le Club Brugge mercredi soir lors de l’ultime journée de saison régulière de Ligue des champions (0-3), l’équipe de Roberto De Zerbi rentre bredouille à Marseille ratant d’un petit but les barrages de la C1, à savoir les 1/16èmes de finale. L’occasion pour La Provence, en ce lendemain de désillusion pour l’OM et ses plus fidèles supporters, de ressortir des images captées à l’extérieur de l’Orange Vélodrome le 19 octobre dernier après une victoire acquise face au Havre sur le score de 6 buts à 2 en Ligue 1.