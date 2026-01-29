Argent, chances… : Après l’élimination, deux chiffres qui plombent les finances et le moral de l’OM

Malheureusement pour l’OM, la Ligue des Champions s’arrête là. Alors que le club phocéen avait de grandes chances d’atteindre les seizièmes de finale, il existait également des cas de figure où les joueurs de Roberto De Zerbi étaient éliminés. C’est ce qui est arrivé. Et de quel manière ! Ça a été cruel pour l’OM, qui repart malgré tout de cette Ligue des Champions avec un beau chèque en poche, mais ça aurait pu être encore plus
De retour en Ligue des Champions cette saison, l’OM espérait aller le plus loin possible et bien évidemment atteindre au moins la phase à élimination directe. Le club phocéen avait les armes pour, mais sur le terrain, les performances de Roberto De Zerbi n’ont finalement pas pu rendre cela possible. L’OM a ainsi fini 25ème, aux portes donc du top 24 pour un petit but seulement. Ce mercredi, pendant que Marseille perdait 3-0 à Bruges, c’est Trubin, le gardien Benfica, buteur dans les arrêts de jeu face au Real Madrid, qui a scellé le sort de l’OM et son élimination.
L’OM a récupéré 28M€ avec sa Ligue des Champions, mais…
Fin de parcours donc pour l’OM, qui a terminé avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. Pas suffisant pour se qualifier dans le top 24 et la suite la Ligue des Champions, mais de quoi tout de même permettre au club phocéen d’empocher un chèque, comme un lot de consolation. Ainsi, comme le rapporte MadeInFoot, ce sont un peu plus de 28M€ qui vont rentrer dans les caisses de l’OM. De quoi permettre de digérer un peu mieux l’élimination ?
Certes l’OM va recevoir un peu plus de 28 millions d’euros, mais ça aurait pu être encore plus en cas de qualification et en fonction de la place où se serait classé le club phocéen. En effet, Marseille aurait pu encaisser un pactole encore plus important si ça s’était mieux passé ce mercredi soir. Finir 24ème aurait notamment garanti 3,5M€ tandis que 5,7M€ sont alloués au club qui a fini 16ème.
Une qualification qui était évidente ?
En se faisant éliminer de la Ligue des Champions plus tôt qu’escompté, l’OM est donc privé d’une fortune qui semblait pourtant lui tendre les bras. En effet, les fans du club phocéen ont de quoi enrager après ce qui est arrivé ce mercredi soir car la qualification pour les seizièmes de finale semblait être une évidence. Comme révélé par Opta, avant la journée de C1, l’OM avait 96% de passer. Pire encore, selon Grok, l’IA de X, les chances d’être éliminé par un but d’un gardien à la dernière seconde étaient de 0,00005%.