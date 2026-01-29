Argent, chances… : Après l’élimination, deux chiffres qui plombent les finances et le moral de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malheureusement pour l’OM, la Ligue des Champions s’arrête là. Alors que le club phocéen avait de grandes chances d’atteindre les seizièmes de finale, il existait également des cas de figure où les joueurs de Roberto De Zerbi étaient éliminés. C’est ce qui est arrivé. Et de quel manière ! Ça a été cruel pour l’OM, qui repart malgré tout de cette Ligue des Champions avec un beau chèque en poche, mais ça aurait pu être encore plus

De retour en Ligue des Champions cette saison, l’OM espérait aller le plus loin possible et bien évidemment atteindre au moins la phase à élimination directe. Le club phocéen avait les armes pour, mais sur le terrain, les performances de Roberto De Zerbi n’ont finalement pas pu rendre cela possible. L’OM a ainsi fini 25ème, aux portes donc du top 24 pour un petit but seulement. Ce mercredi, pendant que Marseille perdait 3-0 à Bruges, c’est Trubin, le gardien Benfica, buteur dans les arrêts de jeu face au Real Madrid, qui a scellé le sort de l’OM et son élimination.

Ukrainian goalkeeper Anatoliy Trubin scores a last-minute goal to send @SLBenfica into the Champions League play-offs. Unreal. 🇺🇦🧤⚽️ pic.twitter.com/GmZ9Y3zGyB — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 29, 2026

L’OM a récupéré 28M€ avec sa Ligue des Champions, mais… Fin de parcours donc pour l’OM, qui a terminé avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. Pas suffisant pour se qualifier dans le top 24 et la suite la Ligue des Champions, mais de quoi tout de même permettre au club phocéen d’empocher un chèque, comme un lot de consolation. Ainsi, comme le rapporte MadeInFoot, ce sont un peu plus de 28M€ qui vont rentrer dans les caisses de l’OM. De quoi permettre de digérer un peu mieux l’élimination ? Certes l’OM va recevoir un peu plus de 28 millions d’euros, mais ça aurait pu être encore plus en cas de qualification et en fonction de la place où se serait classé le club phocéen. En effet, Marseille aurait pu encaisser un pactole encore plus important si ça s’était mieux passé ce mercredi soir. Finir 24ème aurait notamment garanti 3,5M€ tandis que 5,7M€ sont alloués au club qui a fini 16ème.