«Je ne le souhaite à personne» : L’épreuve qui a marqué Jérôme Rothen dans sa vie privée

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Chaque soir sur RMC, Jérôme Rothen partage son point de vue sur l’actualité du football et ne laisse personne indifférent. Mais derrière cette grande gueule se cache aussi un homme qui a dû affronter une épreuve douloureuse il y a quelques années, avec un combat contre la maladie mené par son plus jeune enfant.

À la tête de sa propre émission sur RMC chaque soir de la semaine, Jérôme Rothen ne laisse personne indifférent avec ses avis tranchés. L’ancien joueur du PSG est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, de quoi lui permettre de gravir les échelons au fil des années et de réussir sa reconversion dans les médias. Pourtant, en privé, Jérôme Rothen a traversé une épreuve longtemps restée secrète après sa carrière professionnelle.

En 2020, Jérôme Rothen révélait à l’antenne de RMC le combat mené par son plus jeune fils alors âgé de 6 ans contre la maladie. « C'est très difficile parce que c'est très personnel. A l'âge d'un an et demi, mon fils a eu une leucémie. C'était des journées terribles pour lui, pour nous. J'ai alors relativisé, dans ma carrière je n'avais en fait rien connu. Tu penses avoir cette carapace, d'être l'homme fort de la maison, sur le terrain mais ce n'est rien par rapport à la maladie qui est tellement injuste. Et je parle de mon fils comme je peux parler des autres enfants malheureusement qui ont vécu cette maladie ou d'autres. C'est tellement injuste, aussi jeune », avait-il expliqué, très ému, dans l’émission La Boîte à souvenirs.

« Moi, je vois toujours un ciel bleu mais là, il avait du mal à arriver »

« Ce qui m’a sauvé dans un premier temps, c’est d’être à l’antenne. Je ne remercierai jamais assez RMC pour ça, avait ajouté Jérôme Rothen. On a tous des problèmes dans la vie. Moi, je pars du principe que les problèmes d’ordre privé, il fallait les laisser de côté quand je rentrais dans un vestiaire, les laisser dans la voiture parce que ça gangrène un groupe. Quand je suis arrivé à RMC, ce n’était pas pour pleurer devant tout le monde. Je ne l’aurais pas fait. Je ne l’ai même pas fait devant ma femme et mon fils parce qu’il fallait qu’ils soient forts. Et ils l’ont été, beaucoup plus que moi encore. RMC était une bouffée d’oxygène. A l’antenne, je me disais "vas-y donne, tu as encore du jus". J’avais envie d’en faire mon deuxième métier parce que je m’éclate à l’antenne. Et c’était dur parce que les nuits, tu ne dors pas beaucoup et tu te poses des questions. Moi, je vois toujours un ciel bleu mais là, il avait du mal à arriver. Aujourd'hui, mon rayon de soleil, c'est mon fils. Il est soigné et parmi ceux qui sont sauvés. Je pense à ceux qui n'ont malheureusement pas le même destin que lui. Il a réussi et peut-être qu’il fera encore mieux que son père sur un terrain de foot ».

Quelques mois après sa prise de parole émouvante, Jérôme Rothen annonçait sur Instagram que son fils était « officiellement guéri », savourant ce moment : « Il a gagné la plus belle des victoires. Lui il l’a gagné la Champions League ! Quel mental quel guerrier! Tellement fier de lui. Une énorme pensée à tous les enfants qui luttent contre la leucémie et surtout du fond du cœur un grand Merci aux personnels soignants qui sont des gens remarquables! Je vous aime ».