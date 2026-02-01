«Des entrées calamiteuses», trois joueurs de l'OM se font tacler sur RMC

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM de Roberto De Zerbi a été tenu échec par le Paris FC. Pourtant, les Marseillais menaient de deux buts jusqu'à la 82ème minute de jeu. Interrogé après le coup de sifflet final de la partie, un journaliste de RMC Sport s'en est pris à trois joueurs de l'OM.

Pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria avait rendez-vous avec le Paris FC. En effet, les Marseillais se sont déplacés sur la pelouse du stade Jean Bouin ce samedi après-midi. Après la gifle subie à Bruges ce mercredi soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont très bien démarré leur match contre les Parisiens. Toutefois, ils sont finalement rentrés à Marseille avec un seul point.

⏱️ 90+6' | #PFCOM 2️⃣-2️⃣

Alors qu'ils menaient 2-0, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 concèdent le match nul sur la pelouse du Paris FC.

🗓️ Prochain RDV, le mardi 3 février à 21h10 pour le 1/8e de finale de Coupe de France contre Rennes à l'Orange Vélodrome. pic.twitter.com/DsadrnXbcF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2026

L'OM se fait surprendre par le Paris FC Grâce à des réalisations de Mason Greenwood (18ème minute de jeu sur penalty) et de Pierre-Emerick Aubameyang (53'), l'OM a mené de deux buts pendant près de trente minutes. Malheureusement pour la bande à Leonardo Balerdi, le Paris FC a réduit l'écart à la 82ème minute, et ce, grâce à Jonathan Ikoné ; avant qu'Ilan Kebbal n'inscrive le but égalisateur dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps sur penalty (90+4'). Alors que l'OM a été rejoint in-extremis par le PFC, Walid Acherchour a poussé un énorme coup de gueule dans l'émission l'After Foot, s'en prenant à trois joueurs de Roberto De Zerbi.