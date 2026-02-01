L’OM ne sort pas de la crise, le coupable est désigné : il a «sabordé» l’équipe

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Face au Paris FC, l'OM semblait se diriger vers une victoire tranquille. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont subi une remontée en fin de match pour concéder un match nul qui n'arrange pas du tout les affaires du club. L'OM s'enfonce un peu plus dans la crise après sa terrible élimination en Ligue des champions. Des mauvais choix sont pointés du doigt.

En manquant une occasion de récupérer trois précieux points avant de retrouver le PSG le week-end prochain, l'OM ne réalise pas une belle opération au classement de la Ligue 1. Le club traverse une mauvaise passe et ne fait pas toujours les bons choix. Pour Maxime Chanot, la gestion de l'équipe lors de ce match n'était pas la meilleure.

Roberto De Zerbi pointé du doigt, « c’est insupportable » Parfois critiqué pour sa mauvaise gestion de son équipe, Roberto De Zerbi a encore été désigné coupable pour la défaite de l'OM face au Paris FC. En effet, pour Maxime Chanot, certains changements n'avaient pas lieu d'être. « Pour moi, les changements, c’est le tournant du match. (Roberto) De Zerbi qui, à 2-0, décide de changer trois joueurs. Il fait rentrer Vermeeren qui n’a pas joué pendant six semaines et aujourd’hui, tu te retrouves dans une situation où t’as déstabilisé ton équipe, tes joueurs, car ils étaient absolument perdus. Et je suis vraiment en accord sur ce qu’a dit Benatia après Bruges, que les joueurs doivent se regarder dans un miroir, mais aujourd’hui, la manière dont De Zerbi a sabordé et non pas saboté son équipe, pour moi c’est insupportable » peste-t-il dans l'After Foot sur RMC.