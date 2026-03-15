Mercato - PSG : «C’est vraiment la pire chose qui me soit arrivée», une star a quitté Paris à contrecœur !

Alexis Brunet

Si certains sont parfois bien contents de partir du PSG, ce n’est pas le cas de tout le monde. En effet, une star du football passée par Paris a regretté d'avoir quitté le club de la capitale. Le principal intéressé ne sera resté que deux saisons en France, mais il a eu le temps de marquer fortement les supporters parisiens.

Après son départ du PSG, Lionel Messi a beaucoup craché dans la soupe. L’international argentin a beaucoup critiqué le club de la capitale et il a affirmé qu’il n’était pas heureux à Paris. Des déclarations qui ont étonné les fans du champion de France et qui ont beaucoup fait parler.

Mercato - PSG : «L’énorme erreur» qui lui a coûté cher après son transfert https://t.co/A7hQ9kfQmY — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« C'est vraiment la pire chose qui me soit arrivée » Contrairement à Lionel Messi, Ronaldinho a lui adoré son passage au PSG. En 2022, il avait notamment révélé au média Carré que son plus grand regret à Paris avait été de ne pas être resté plus longtemps. « C'est de ne pas être resté plus longtemps. C'est vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Si ça avait été dans une autre formation avec des entraîneurs différents ou d'autres choses, j'aurais aimé rester. Mais tout cela appartient maintenant à Dieu et j'ai fini par aller dans un club merveilleux, où j'ai été très heureux. »