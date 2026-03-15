XV de France - «Un scénario qu'on aurait même pas pu imaginer» : Iris Mittenaere émue aux larmes, Antoine Dupont n'en revient pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le XV de France aurait pu échouer si près du but. Après un parcours parfait, en l'espace d'une semaine, tout aurait pu s'effondrer lors de deux oppositions contre l'Ecosse et l'Angleterre. Après avoir perdu la première, la bande d'Antoine Dupont était toute proche de concéder une autre défaite contre les Anglais, mais c'était sans compter sur la résilience des troupes de Fabien Galthié qui ont ému aux larmes les spectateurs dont une invitée de marque particulière aux yeux de Dupont.

Les supporters des Bleus présents au Stade de France samedi soir et ceux suivant ce 112ème Crunch de l'histoire à la télévision ont eu le droit de vivre un torrent d'émotions. Malgré une belle entame de partie face au XV de La Rose, le XV de France a été rattrapé au score puis mené par l'Angleterre à la mi-temps (24-27). Une confrontation ô combien importante pour les deux rivaux historiques, la première souhaitant conserver son titre raflé en 2025 du tournoi du 6 nations et l'autre ayant à cœur de finir sur une bonne note avec un bilan bien loin de ce qui était escompté. Au final, l'équipe de Fabien Galthié a coiffé les Anglais sur le poteau avec une pénalité lointaine de Thomas Ramos, à 40 mètres de l'en-but, pour sceller la victoire française (48-46).

EN IMAGES - Vainqueur du Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont a pu compter sur le soutien de sa compagne, Iris Mittenaere, très investie en tribune et ravie de pouvoir serrer son amoureux dans ses bras à l’issue du match. https://t.co/MQimeZpToY — Paris Match (@ParisMatch) March 15, 2026

«Un match complètement fou, un scénario qu'on n'aurait même pas pu imaginer» Un succès qui a eu le mérite de faire exulter les inconditionnels du XV de France dans les tribunes et notamment les proches des joueurs. Antoine Dupont a pu activement prendre part à la conquête de ce 6 nations contrairement au dernier où il avait contracté une blessure avant le match du titre. Dans les tribunes, sa compagne Iris Mittenaere était encore une fois présente comme ce fut déjà le cas la semaine dernière en Ecosse. La Miss France et Miss Univers a pu laisser couler ses larmes après avoir traversé de véritables montagnes russes sur le plan émotionnel. L'accolade entre les deux tourtereaux a été filmée par le diffuseur. En parallèle, Antoine Dupont a eu du mal à se remettre de ses émotions face aux médias comme l'a rapporté PurePeople. « C'était un match complètement fou, un scénario qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Les Anglais ont fait une partie majuscule, ils nous ont mis constamment sous pression en marquant à chaque incursion. Quand ils repassent devant à la 77ème minute (45-46), ça fait très mal à la tête. Mais l'équipe n'a jamais douté, on n'a jamais baissé les bras. Je suis incroyablement fier du caractère qu'on a montré pour aller chercher cette dernière pénalité ».