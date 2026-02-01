«Ils entrent avec la main dans le short…», deux joueurs de l’OM accusés de «trahison»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Trois jours après la déroute en Ligue des champions, l'OM affrontait le Paris FC samedi soir pour tenter de rebondir. Les Marseillais ont du se contenter d'un match nul (2-2), alors qu'ils menaient 2-0. Une nouvelle désillusion qu'il est dur d'accepter pour les joueurs de l'OM. L'écart continue de se creuser un peu plus avec la tête du championnat, et il y a deux joueurs qui sont particulièrement visés après ce match.

L'OM vit une semaine très compliquée. Et cela n'est peut-être pas fini puisque dans quelques jours, le club retrouvera Rennes en Coupe de France avant de se mesurer une fois de plus au PSG. Face au Paris FC, l'OM a manqué une occasion de marquer 3 points alors que tout semblait bien parti pour. Pour Walid Acherchour, deux joueurs ont manqué à leur devoir à leur entrée sur le terrain.

« Ce sont des trahisons » Déçu par la prestation des Marseillais, Walid Acherchour s'est en pris à deux joueurs rentrés en cours de jeu, alors que l'OM menait encore 2-0 à la 82ème minute. « Amine Gouiri et Hamed Traoré, il y a dix jours je viens dans l’After et je dis que ce sont les joueurs qui vont tout changer à l’OM. Mais c’est quoi cette trahison ? Ce sont des trahisons. Ce sont des joueurs qui entrent avec la main dans le slip et qui se disent que le match est gagné. Mais il n’y a pas de marge pour l’OM » peste-t-il dans l'After Foot sur RMC, très remonté contre Amine Gouiri et Hamed Traoré.