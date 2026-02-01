L’OM s'enfonce dans la crise : Trois transferts sont négociés en coulisses

Axel Cornic

L’élimination de la Ligue des Champions ainsi que le match nul en Ligue 1 contre le Paris FC (2-2) ont plombé l’Olympique de Marseille. Mais il ne faut pas oublier que le mercato hivernal est toujours ouvert et Medhi Benatia comme Pablo Longoria semblent vouloir boucler quelques coups, en offrant au passage un nouveau renfort à Roberto De Zerbi.

C’est un tremblement de terre qui a ébranlé jusqu’au fondement du projet marseillais. Au lendemain de l’élimination en Ligue des Champions, tout semblait aller de mal en pis avec notamment les indiscrétions autour d’un possible départ de Roberto De Zerbi. Et pour ne rien arranger, les résultats de l’OM n’ont pas changé...

«Il y a eu une grosse explication dans le vestiaire» de l’OM : Ce moment de tension avec De Zerbi révélé par Walid Acherchour https://t.co/D6NaHEsOEs — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

Marseille n’y arrive pas Ce samedi, les Marseillais ont en effet laissé s’échapper la victoire face au PFC, laissant toujours plus s’éloigner le PSG et le RC Lens au classement de la Ligue 1. Présent en conférence de presse, De Zerbi a d’ailleurs semblé assez fataliste. « Je le vis mal, très mal. C'est difficile de l'expliquer, on a dominé 80 minutes et les 10 dernières tout s'est éteint… Certains ont joué au hasard, ont glissé, ont perdu la balle facilement… » a confié le coach de l’OM. « Les matches durent 100 minutes, pas 80, mais au-delà de ça il faut avoir faim, c'est la première qualité à avoir. Je l'ai aussi dit aux joueurs ».