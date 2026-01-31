Dro Fernandez signe au PSG : «J'en attends pas grand-chose»

Pierrick Levallet

Plutôt discret sur le mercato cet hiver, le PSG s’est tout de même permis un transfert. Le club de la capitale s’est attaché les services de Dro Fernandez, formé au FC Barcelone. Le milieu de terrain de 18 ans est très prometteur. Mais il faut encore se montrer patient avec l’international U18 espagnol.

«C’est un joueur de ballon, c’est un joueur polyvalent» « On peut se projeter. On a vu quelques images, on peut se projeter. Je ne veux pas casser l’ambiance, mais je la casse quand même. C’est un joueur intelligent, techniquement il est très propre, il a pigé le fait de "J’attire pour décaler", donc dans le jeu il est intéressant. Ce n’est pas non plus un gamin, vous voyez qu’il peut résister, il peut construire, il peut être polyvalent techniquement. Il n’a pas la vitesse donc ne vous attendez pas à voir un Barcola, Dembélé ou Kvaratskhelia, ce n’est pas du tout le cas. Il peut jouer ailier mais c’est un joueur à l’intérieur, c’est un joueur de ballon, c’est un joueur polyvalent » a d’abord expliqué Bruno Irles dans Jour de Foot sur Canal+.