Un attaquant comparé à Cristiano Ronaldo à l'OL la saison prochaine ? La porte n’est pas fermée...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, l'OL a dû bâtir un nouvel effectif après avoir connu des galères financières. Le club était même proche d'une relégation qui aurait pu le faire couler. Après avoir réussi à s'adapter et à faire un début de saison très intéressant, le club a nourri de plus grandes ambitions sur le mercato. D'ailleurs, la perspective de voir un jeune attaquant comparé à Cristiano Ronaldo la saison prochaine n'est pas impossible.

En belle forme depuis le début de la saison, l'OL joue les premiers rôles en Ligue 1 et est sorti à la première place de la phase régulière de la Ligue Europa. Le club peut compter sur un effectif remanié cette saison qui compte sur la puissance de son collectif. Mais les Lyonnais n'ont pas perdu l'espoir de réaliser de gros coups sur le mercato. Il y a dans le viseur un jeune attaquant qui a déjà été comparé à Cristiano Ronaldo.

Mercato : La faille qui pourrait permettre à l’OL de garder Endrick https://t.co/h4CXdx9Bp6 — le10sport (@le10sport) January 27, 2026

Un joueur comparé à Cristiano Ronaldo à l'OL, le gros coup Repéré très tôt au Brésil, Endrick a rejoint le Real Madrid en 2024 dès qu'il a eu 18 ans. Le jeune Brésilien ne pouvait pas bénéficier d'un temps de jeu satisfaisant donc il a fini par rejoindre l'OL cet hiver en prêt jusqu'à la fin de la saison. C'est un gros coup pour Lyon qui voit là débarquer un jeune joueur considéré comme une vraie pépite. « Ma vie au Brésil était très mouvementée, il y avait une forte pression autour de moi et, malheureusement, un tas de problèmes sociaux. Si on arrive à le gérer, ça fait grandir vite. J'aime bien cette comparaison avec Cristiano, qui a eu une enfance difficile lui aussi. C'est un joueur incomparable, qui a toujours travaillé très dur. Cette image de celui qui travaille au quotidien pour être le meilleur, elle me plaît » déclare-t-il à L'Equipe dans une interview.