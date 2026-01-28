Le club a failli changer de main : Une banque sauve l’OL !

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OL n’est pas passé loin de la catastrophe. Finalement, le club rhodanien a évité le pire et a réussi à se reconstruire avec le départ de John Textor et l’arrivée de Michele Kang. Toutefois, l’homme d’affaires américain a tenté un improbable retour dernièrement, qui a été rendu impossible par la banque Ares.

Actuellement, tout va bien pour l’OL. L’équipe de Paulo Fonseca reste sur huit victoires de suite, dont la dernière en date face à Metz dimanche soir (5-2). Une rencontre marquée par le triplé d’Endrick, la recrue phare de cet hiver arrivée sous la forme d’un prêt sec en provenance du Real Madrid.

𝗝𝗢𝗛𝗡 𝗧𝗘𝗫𝗧𝗢𝗥 : 𝗘́𝗖𝗛𝗘𝗖 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗨𝗣 𝗗'𝗘́𝗧𝗔𝗧 𝗔̀ 𝗟'𝗢𝗟 !



Croyant pouvoir reprendre le pouvoir lors de l'AG ce matin, John Textor a tenté de révoquer ses opposants pour écarter Michèle Kang. La riposte a été foudroyante : son propre…



La riposte a été foudroyante : son propre… pic.twitter.com/9CC8ztooaE — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 28, 2026

L’OL a évité la catastrophe l’été dernier Si tout va bien actuellement pour l’OL, c’était loin d’être le cas l’été dernier. Les Lyonnais en proie à de gros soucis financiers risquaient alors une grosse relégation qui aurait pu être fatale. Finalement, le club a pu être sauvé grâce à l’arrivée à sa tête de Michele Kang, à la vente de plusieurs joueurs importants, mais surtout au départ de John Textor, responsable de la plupart des problèmes des Gones.