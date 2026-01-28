Le club a failli changer de main : Une banque sauve l’OL !

L’été dernier, l’OL n’est pas passé loin de la catastrophe. Finalement, le club rhodanien a évité le pire et a réussi à se reconstruire avec le départ de John Textor et l’arrivée de Michele Kang. Toutefois, l’homme d’affaires américain a tenté un improbable retour dernièrement, qui a été rendu impossible par la banque Ares.
Actuellement, tout va bien pour l’OL. L’équipe de Paulo Fonseca reste sur huit victoires de suite, dont la dernière en date face à Metz dimanche soir (5-2). Une rencontre marquée par le triplé d’Endrick, la recrue phare de cet hiver arrivée sous la forme d’un prêt sec en provenance du Real Madrid.
L’OL a évité la catastrophe l’été dernier
Si tout va bien actuellement pour l’OL, c’était loin d’être le cas l’été dernier. Les Lyonnais en proie à de gros soucis financiers risquaient alors une grosse relégation qui aurait pu être fatale. Finalement, le club a pu être sauvé grâce à l’arrivée à sa tête de Michele Kang, à la vente de plusieurs joueurs importants, mais surtout au départ de John Textor, responsable de la plupart des problèmes des Gones.
Textor a tenté un come-back à l’OL
John Textor a donc quitté son rôle de président de l’OL, mais RMC Sport nous apprend que ce dernier a tenté un improbable retour ces derniers jours. Avant l’assemblée générale, l’hommes d’affaires américains a tenté de révoquer deux des trois administrateurs de Eagle Football Holding BidCo, qui détiennent le pouvoir juridique (87%) afin que leur votes ne soient pas recevables, ce qui lui aurait permis de revenir et d’écarter la direction actuelle. Heureusement, Michele Kang et ses avocats, soutenue par la banque Ares, à qui Textor doit des sous, ont réussi à prouver que la révocation des administrateurs était postérieure à leurs votes. Ces derniers sont donc tout à faire recevables et la tentative de putsch de l’ancien président de l’OL a donc échouée.