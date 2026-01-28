Une star du PSG en Arabie Saoudite : Nouvelles informations sur une offre de transfert

Amadou Diawara

Très discret cet hiver sur le mercato, le PSG prépare en revanche le marché estival en coulisses avec la possibilité de voir une grosse revue d'effectif. Et pour cause, plusieurs joueurs voient leurs contrats s'achever en juin 2028 ce qui ne laisse d'ailleurs pas insensible le marché saoudien.

L'été prochain, le mercato du PSG pourrait bien connaître une petite revue d'effectif. Et pour cause, plusieurs joueurs voient leur contrat s'achever en 2028. Une situation que Luis Campos déteste ce genre de situation. Parmi les joueurs concernés, on retrouve notamment le Ballon d'Or. En effet, lors de son arrivée à Paris en 2023, Ousmane Dembélé avait paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. S'il lui reste plus de deux années d'engagement avec le PSG, le numéro 10 de Luis Enrique pourrait bientôt migrer vers l'Arabie Saoudite.

Arabie Saoudite : Intérêt confirmé pour Ousmane Dembélé Selon les informations de Sky Sports, les responsables du championnat saoudien ont entamé des discussions préliminaires pour boucler le transfert d'Ousmane Dembélé lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, ils envisageraient de formuler une « offre importante » pour s'offrir l'attaquant du PSG. « Si cela se produit, ce serait le plus gros transfert pour l'Arabie saoudite depuis la signature de Cristiano Ronaldo. Les clubs de la Saudi Pro League anticipent un mercato estival important et l'un des joueurs qu'ils cherchent à recruter est Ousmane Dembélé. Cela pourrait-il se produire ? Je pense que c'est peu probable, mais le paysage du football en Arabie saoudite est en train de changer. Pendant longtemps, les clubs ont été financés et contrôlés par l'État. Puis, certains des plus grands clubs ont été rachetés par le fonds souverain. Aujourd'hui, les clubs s'ouvrent et attirent des investissements privés. Il ne s'agit donc plus seulement d'investissements publics saoudiens dans ces clubs et de transferts de grands noms, mais aussi d'investisseurs privés qui utilisent leur propre argent pour essayer de recruter des joueurs. Ils pourraient bien essayer de le recruter, mais il reste à voir s'il voudra aller en Arabie saoudite alors qu'il est au sommet de sa carrière », a précisé Kaveh Solhekol, journaliste du média britannique.