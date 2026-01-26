PSG : Mbappé va remplacer Dembélé, la grosse annonce !

Auteur d'une saison 2024-2025 époustouflante avec le PSG de Luis Enrique, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris, et ce, le 22 septembre dernier. D'après Eden Hazard, ancien pensionnaire du Real Madrid, Kylian Mbappé est parti pour remporter le Graal en 2026.
En 2024-2025, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique a aidé son équipe a réaliser un quadruplé historique. Le PSG ayant soulevé à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, et la toute première Ligue des Champions de son histoire.
Kylian Mbappé, l'héritier d'Ousmane Dembélé ?
En état de grâce lors de l'exercice précédent, Ousmane Dembélé a été logiquement récompensé aux yeux du monde. En effet, la superstar du PSG a été sacré Ballon d'Or 2025 lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre dernier.
Kylian Mbappé : La prédiction d'Eden Hazard
Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, Eden Hazard a annoncé la couleur pour le prochain Ballon d'Or. A en croire l'ancien joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé est actuellement le grand favori pour remporter le Graal, et devenir le successeur de son pote Ousmane Dembélé. « Kylian Mbappé ? Il a mis les standards très hauts sur le début de saison. Si Mbappé peut devenir Ballon d’Or ? Je pense qu’il le sera. Il va falloir qu’il gagne la Ligue des Champions, la Liga, qu’il aille loin en Coupe du Monde. Mais je n’ai aucun soucis à me faire pour lui : le Ballon d’Or, il l’aura », a jugé Eden Hazard, jeune retraité de 35 ans. Reste à savoir si sa prédiction sera bonne. Actuellement, Kylian Mbappé est le meilleur buteur en Europe, avec 35 réalisations en 28 matchs joués avec le Real Madrid en 2025-2026. Harry Kane a le même total, mais en ayant disputé 30 rencontres avec le Bayern.