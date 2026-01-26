PSG : Mbappé va remplacer Dembélé, la grosse annonce !

Amadou Diawara

Auteur d'une saison 2024-2025 époustouflante avec le PSG de Luis Enrique, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris, et ce, le 22 septembre dernier. D'après Eden Hazard, ancien pensionnaire du Real Madrid, Kylian Mbappé est parti pour remporter le Graal en 2026.

En 2024-2025, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique a aidé son équipe a réaliser un quadruplé historique. Le PSG ayant soulevé à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, et la toute première Ligue des Champions de son histoire.

Kylian Mbappé, l'héritier d'Ousmane Dembélé ? En état de grâce lors de l'exercice précédent, Ousmane Dembélé a été logiquement récompensé aux yeux du monde. En effet, la superstar du PSG a été sacré Ballon d'Or 2025 lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre dernier.