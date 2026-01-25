Brahim Diaz : «Le foutage de gueule» de Mbappé, une star du PSG impliquée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi face à Villarreal, Kylian Mbappé a été comme souvent le sauveur de son équipe en inscrivant un doublé. Le Real Madrid reprend provisoirement la tête de la Liga grâce à un geste particulier de l'attaquant français. En effet, il a inscrit en fin de match un penalty en réalisant une panenka sous les yeux de Brahim Diaz, qui a précipité la chute du Maroc lors de la CAN quelques jours plus tôt en tentant ce geste. Une initiative qui suscite forcément son lot de réactions, positives comme négatives.

En réussissant sa panenka, Kylian Mbappé a fait beaucoup parler. En bons termes avec Brahim Diaz, il a voulu dédicacer ce but au Marocain, qu'il avait soutenu après la défaite du Maroc en finale de la CAN. Jérôme Pineau explique qu'il a plus de mal à voir un grand soutien envers Brahim Diaz.

« Ça me gêne » Après avoir réussi sa panenka, Kylian Mbappé a confié qu'il a fait ce geste pour Brahim Diaz. Le Marocain avait fondu en larmes après avoir complètement raté son geste en finale de la CAN alors qu'il pouvait offrir la victoire au Maroc. Un penalty qui aurait peut-être dû être tiré par Achraf Hakimi, avec qui Mbappé entretient d'excellentes relations. « Je me suis demandé en voyant cette image comment j’aurais pu le prendre à la place de Brahim Diaz sachant les grandes amitiés que lient Mbappé à Achraf Hakimi qui était pour moi le mec qui devant tirer ce penalty. Je le mettrais plus dans le foutage de gueule que dans le soutien. Ça me gêne aussi » confie Jérôme Pineau dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.