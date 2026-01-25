Futur sélectionneur des Bleus : Un joueur dévoile la méthode Zidane

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane y a officié pendant de nombreuses années et a vu passer de nombreux joueurs. La légende du football français semble avoir laissé un très bon souvenir dans la tête de nombreux joueurs. Il a notamment permis à certains de lancer leur carrière au niveau professionnel après leurs débuts dans l'équipe réserve. L'un de ces anciens espoirs a expliqué comme le très probable futur sélectionneur de l'équipe de France s'y prenait pour les mettre à l'aise dans ses causeries.

Alors que Didier Deschamps vit ses derniers mois à la tête de l'équipe de France, le nom de son successeur ne fait plus vraiment de doute. C'est Zinedine Zidane, qui devrait prendre place sur le banc des Bleus après la prochaine Coupe du monde. Entraîneur du Real Madrid de 2016 à 2018 puis de 2019 à 2021, Zinédine Zidane a connu de nombreux succès. L'ancien meneur de jeu a aussi permis à certains joueurs de démarrer leur carrière au niveau professionnel. Forcément, connaitre sa première fois au plus haut niveau sous le maillot merengue et sous les ordres du champion du monde 98 a de quoi marquer les esprits. D'ailleurs, voilà que quelques années plus tard, ce souvenir aux côtés de Zidane n'a clairement pas disparu...

Carrière lancée grâce à Zidane, il jubile Âgé de 24 ans aujourd'hui, Miguel Gutiérrez a rejoint le centre de formation du Real Madrid à 10 ans à peine avant de gravir les échelons. Après son passage dans la réserve, il fait ses débuts professionnels en 2021 sous les ordres de Zinédine Zidane. Un souvenir inoubliable pour lui. « Je serai toujours très reconnaissant envers Zidane, car c'est lui qui m'a lancé dans les premières années au Real Madrid. Ce jour-là, il m'a dit : "Miguel, rien n'a changé, continue comme tu le faisais à Castilla, c'est pour ça que tu es là, pour nous aider. Tu es plus que capable." » confie le défenseur espagnol dans un entretien pour AS.