Deschamps - Zidane : La candidature surprise pour l’équipe de France

Didier Deschamps vient d’entamer sa dernière année à la tête des Bleus et quittera son poste de sélectionneur au terme de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Pour lui succéder, Zinedine Zidane apparaît comme le grand favori. Dans un entretien accordé à L’Équipe, un homme postule pour débarquer chez les Bleus.

Cette année 2026 est marquée par l’organisation de la Coupe du monde de football aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Du 11 juin au 19 juillet 2026, les meilleures nations se retrouveront donc en Amérique du Nord pour tenter de décrocher le Graal. En attendant, les joueurs veulent se faire remarquer aux yeux des sélectionneurs, comme cela peut être le cas chez les Bleus, où les places se font rares.

Sauf blessure, on connaît déjà une bonne partie de la liste de Didier Deschamps , le sélectionneur des Bleus qui dirigera pour la dernière fois l’équipe de France avant de laisser la place. Mike Maignan , William Saliba , Dayot Upamecano , Aurélien Tchouameni , Michael Olise , Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé devraient notamment être du voyage. Peut-on imaginer une surprise ? Un joueur évoluant en Premier League l’espère.

« Mon père m'a toujours dit : ''Un jour, tu porteras le maillot des Bleus’’ »

Interrogé par L’Équipe, Enzo Le Fée ne cache pas ses ambitions pour la suite de sa carrière. « Mon père m'a toujours dit : ''Un jour, tu porteras le maillot des Bleus'', et je ne pense pas qu'il parlait de celui des Espoirs (Il rit.) Ce serait un rêve pour moi de l'atteindre et de représenter mon pays, confie le milieu polyvalent de Sunderland, qui s’illustre en Premier League avec 3 buts et 4 passes décisives. Je m'épanouis dans le Championnat le plus compétitif du monde. Que ce soit à court, moyen ou long terme, j'essaie de me donner les moyens au quotidien pour qu'à la fin de ma carrière, je n'aie aucun regret. »

Enzo Le Fée part de loin pour prétendre à une place dans la liste de Didier Deschamps et semble avoir plus de chance à moyen terme, sous les ordres du prochain sélectionneur. Il pourrait s’agir de Zinedine Zidane, grand favori pour prendre les rênes de l’équipe de France.