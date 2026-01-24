Surprise, il remplace Dider Deschamps… à la radio !

Dans cinq mois débutera la Coupe du monde 2026, du 11 juin au 19 juillet prochains, et à l’approche du début de la compétition, un célèbre consultant de RMC va se mettre dans la peau de Didier Deschamps. Tous les lundis, il dévoilera sa propre liste de 26 joueurs appelés en équipe de France pour partir aux Etats-Unis.
Dans quelques mois, l’équipe de France partira aux Etats-Unis afin d’y disputer la Coupe du monde 2026, avec une première rencontre le 16 juin face au vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal. La question est de savoir qui Didier Deschamps emmènera avec lui pour ce qui sera sa dernière compétition en tant que sélectionneur des Bleus, avant de passer la main, selon toute vraisemblance, à Zinedine Zidane.
Rothen se mue en sélectionneur des Bleus
Comme il l’avait confié à Téléfoot en novembre dernier, Didier Deschamps dévoilera sa liste de 26 joueurs durant « la deuxième quinzaine de mai. » Il ne reste donc que quatre mois avant de connaitre l’identité des joueurs qui représenteront l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde, avec l’ambition d’atteindre la finale pour la troisième fois consécutive, après le sacre de 2018 face à la Croatie et la défaite contre l’Argentine en 2022.
« Dans Rothen s’enflamme, c’est Rothen sélectionneur »
En attendant de savoir quels seront ses choix, Jérôme Rothen va se mettre dans la peau de Didier Deschamps. En effet, comme annoncé ce samedi, l’animateur de Rothen s’enflamme prendra la place du sélectionneur de l’équipe de France et dévoilera sa propre liste tous les lundis dans son émission. « Toutes les semaines, dans Rothen s’enflamme, c’est Rothen sélectionneur. Je donne ma liste des Bleus, elle va évoluer jusqu’à la Coupe du monde », a indiqué l’ancien joueur du PSG, qui sera accompagné de son « adjoint », le journaliste Benoit Boutron.