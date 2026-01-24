Surprise, il remplace Dider Deschamps… à la radio !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans cinq mois débutera la Coupe du monde 2026, du 11 juin au 19 juillet prochains, et à l’approche du début de la compétition, un célèbre consultant de RMC va se mettre dans la peau de Didier Deschamps. Tous les lundis, il dévoilera sa propre liste de 26 joueurs appelés en équipe de France pour partir aux Etats-Unis.

Dans quelques mois, l’équipe de France partira aux Etats-Unis afin d’y disputer la Coupe du monde 2026, avec une première rencontre le 16 juin face au vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal. La question est de savoir qui Didier Deschamps emmènera avec lui pour ce qui sera sa dernière compétition en tant que sélectionneur des Bleus, avant de passer la main, selon toute vraisemblance, à Zinedine Zidane.

Rothen se mue en sélectionneur des Bleus Comme il l’avait confié à Téléfoot en novembre dernier, Didier Deschamps dévoilera sa liste de 26 joueurs durant « la deuxième quinzaine de mai. » Il ne reste donc que quatre mois avant de connaitre l’identité des joueurs qui représenteront l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde, avec l’ambition d’atteindre la finale pour la troisième fois consécutive, après le sacre de 2018 face à la Croatie et la défaite contre l’Argentine en 2022.