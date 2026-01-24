«Pas possible», Zidane recalé pour l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps l’été prochain au poste de sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane souhaite récupérer le poste depuis déjà plusieurs années. Mais il semblerait que la FFF l’ait recalé dans un premier temps…

Zinedine Zidane sélectionneur de l’équipe de France, c’est pour bientôt ? Sauf énorme rebondissement de dernière minute, l’ancien entraîneur du Real Madrid devrait prendre la place de Didier Deschamps au terme de la Coupe du Monde 2026, lui qui est libre de tout contrat depuis bientôt cinq ans. Zidane attendait patiemment que la place se libère chez les Bleus, et il a d’ailleurs été recalé par la Fédération à en croire les révélations de son grand ami Christophe Dugarry.

« On lui dit ‘ce n’est pas possible’ » En 2024, alors que le Corriere della Sera parlait de Zinedine Zidane à la tête de la sélection saoudienne et que cette information faisait polémique, Dugarry était monté au créneau sur RMC : « Il a déjà proposé ses services à l’équipe de France dit qu’il la voulait et qu’il l’attendait, ce n’est plus un secret. Qui je suis pour parler si Zidane veut aller en Arabie saoudite ou ailleurs? Il a proposé ses services en équipe de France et ça fait des années que la porte n’est pas ouverte et qu’on lui dit ‘ce n’est pas possible’. Il a refusé des choses qui ne lui convenaient pas. Est-ce qu’il a le droit? Parce que c’est une icône, il n’a pas le droit de refuser? Mais il fait ce qu’il veut, quand il veut », lâchait l’ami de Zidane.