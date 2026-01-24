«Pas possible», Zidane recalé pour l’équipe de France !

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps l’été prochain au poste de sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane souhaite récupérer le poste depuis déjà plusieurs années. Mais il semblerait que la FFF l’ait recalé dans un premier temps…
Zinedine Zidane sélectionneur de l’équipe de France, c’est pour bientôt ? Sauf énorme rebondissement de dernière minute, l’ancien entraîneur du Real Madrid devrait prendre la place de Didier Deschamps au terme de la Coupe du Monde 2026, lui qui est libre de tout contrat depuis bientôt cinq ans. Zidane attendait patiemment que la place se libère chez les Bleus, et il a d’ailleurs été recalé par la Fédération à en croire les révélations de son grand ami Christophe Dugarry.
« On lui dit ‘ce n’est pas possible’ »
En 2024, alors que le Corriere della Sera parlait de Zinedine Zidane à la tête de la sélection saoudienne et que cette information faisait polémique, Dugarry était monté au créneau sur RMC : « Il a déjà proposé ses services à l’équipe de France dit qu’il la voulait et qu’il l’attendait, ce n’est plus un secret. Qui je suis pour parler si Zidane veut aller en Arabie saoudite ou ailleurs? Il a proposé ses services en équipe de France et ça fait des années que la porte n’est pas ouverte et qu’on lui dit ‘ce n’est pas possible’. Il a refusé des choses qui ne lui convenaient pas. Est-ce qu’il a le droit? Parce que c’est une icône, il n’a pas le droit de refuser? Mais il fait ce qu’il veut, quand il veut », lâchait l’ami de Zidane.
« Il a proposé ses services en équipe de France »
Mais Christophe Dugarry expliquait qu’en dépit de ce refus initial de la FFF, Zinedine Zidane n’a jamais envisagé d’aller en Arabie Saoudite : « Il n’ira pas, il n’ira jamais. S’il avait dû y aller, il y serait depuis longtemps. Après, je ne comprends pas quand on dit que c’est un crève-cœur pour les gens. Il a proposé ses services en équipe de France, on lui a dit non. Après, il fait ce qu’il veut. ‘Pour les gens’, ça ne veut rien dire. Zizou fait ce qu’il veut, quand il veut, comme il veut. C’est un homme libre, il n’est pas là pour faire plaisir aux gens. Il n’a pas suffisamment fait plaisir aux gens? Je lui ai déjà posé la question: ‘pourquoi tu ne communiques pas?’, il me dit: ‘pourquoi tu veux que ce soit les médias qui fassent mon agenda et mon calendrier ? Il suffit que n’importe quel média envoie une envoie une saucisse et je dois confirmer informer, dire que je ne suis pas dispo ?’ Il est tranquille chez lui, il ne demande rien à personne », poursuit l’ancien attaquant de France 98.